FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

İslam Memiş'ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı

ABD'den cuma günü gelecek kritik veriler öncesinde piyasalarda bekleyiş sürerken, İslam Memiş borsa, döviz, altın ve petrol piyasalarındaki son görünümü değerlendirdi.

İslam Memiş'ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı
Aleyna Türkmen

ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. Haber Global'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile işsizlik rakamlarına odaklandığını belirtti. Memiş, bu verilerin ardından özellikle saat 15.30 sonrasında piyasalarda hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

Memiş, şu an için borsa, döviz ve değerli metallerde yatay görünümün korunduğunu söyledi. Borsa İstanbul'un 13.410 puandan kapanış yaptığını hatırlatan uzman isim, teknik olarak 13.500-14.200 puan aralığının takip edildiğini dile getirdi.

İslam Memiş ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı 1

PİYASALARDA YATAY GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR

Döviz piyasasında da istikrarlı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, euro/dolar paritesinin 1,15 seviyesinin üzerinde işlem gördüğünü, teknik olarak ise 1,1450-1,1650 bandının izlenmeye devam edildiğini söyledi.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının uluslararası piyasalarda 4.058 dolar seviyesinde yatay hareket ettiğini, gram altının ise 6.150-6.200 lira bandında seyrettiğini ve serbest piyasada yaklaşık 6.190 liradan işlem gördüğünü aktardı. Gümüşte de benzer bir görünüm olduğunu ifade eden Memiş, ons tarafında 58-59 dolar, gram tarafında ise 80 lira seviyelerinin takip edildiğini kaydetti.

İslam Memiş ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı 2

PETROLDE TEPKİ YÜKSELİŞİ, GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Petrol fiyatlarına da değinen Memiş, dünkü sert düşüşlerin ardından yaklaşık yüzde 1,5'lik tepki alımı görüldüğünü belirterek, fiyatların bugün 84 doların üzerinde bulunduğunu söyledi. Teknik olarak 82-84 dolar aralığının izlenmeye devam edildiğini ifade eden Memiş, iyimser açıklamalar ve diplomatik görüşmelerin etkili olması halinde petrolün 80 doların altına, hatta 75 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda genel görünümün sakin olduğunu belirten Memiş, Donald Trump'ın açıklamaları ile İran'dan gelecek mesajların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı 3

"PİYASA ARTIK TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA ALIŞTI"

Sunucunun, geçmişte Donald Trump'ın açıklamalarının altın fiyatlarında bir günde 300-400 liralık hareketlere neden olduğunu, ancak bu kez benzer bir dalgalanma yaşanmadığını hatırlatması üzerine Memiş, piyasa davranışının değiştiğini söyledi.

Memiş, "Trump genelde 6 aylık süreç içerisinde 9 kez saldırıyı iptal etti cümlesi kullanmış ve dolayısıyla da her gün açıklamalar farklı olduğu için piyasa artık alıştı. Eski sert hareketler ve pozisyonlar yok eskisi gibi. Daha yatay, daha temkinli bir şekilde beklemeye devam ediyor piyasalar." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısının stresli geçtiğini belirten Memiş, ikinci yarıda olumlu haber akışının artması halinde piyasaların buna pozitif tepki vermek istediğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı 4

"MERKEZ BANKALARI DA BEKLE-GÖR POLİTİKASI İZLİYOR"

Yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının da belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ettiğini söyleyen Memiş, "Sadece yatırımcılar değil dünyadaki merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreç var karşınızda. Fed'in açıklamalarına bakıyoruz. Diğer merkez bankalarının açıklamalarına bakıyoruz. Faiz kararlarına net bir şekilde karar veremiyorlar. Bir aksiyon alamıyorlar. Bekle gör politikasını sürdürüyorlar." dedi.

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Memiş, hem yatırımcıların hem de merkez bankalarının mevcut ortamda bekle-gör yaklaşımını benimsediğini belirterek, "Çünkü piyasalarda o karanlık tünelde hiç kimse önünü net bir şekilde maalesef göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldiBir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi
Araç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtulduAraç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.191,61
6.192,48
% -0.07
13:28
Ons Altın / TL
192.497,99
192.548,72
% -0.12
13:43
Ons Altın / USD
4.047,75
4.048,35
% -0.17
13:43
Çeyrek Altın
9.906,58
10.124,71
% -0.07
13:28
Yarım Altın
19.751,14
20.249,31
% -0.07
13:28
Ziynet Altın
39.626,11
40.374,77
% -0.07
13:28
Cumhuriyet Altını
40.634,00
41.251,00
% -0.06
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş altın tahminleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.