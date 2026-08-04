İslam Memiş'ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı

ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. Haber Global'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile işsizlik rakamlarına odaklandığını belirtti. Memiş, bu verilerin ardından özellikle saat 15.30 sonrasında piyasalarda hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

Memiş, şu an için borsa, döviz ve değerli metallerde yatay görünümün korunduğunu söyledi. Borsa İstanbul'un 13.410 puandan kapanış yaptığını hatırlatan uzman isim, teknik olarak 13.500-14.200 puan aralığının takip edildiğini dile getirdi.

PİYASALARDA YATAY GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR

Döviz piyasasında da istikrarlı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, euro/dolar paritesinin 1,15 seviyesinin üzerinde işlem gördüğünü, teknik olarak ise 1,1450-1,1650 bandının izlenmeye devam edildiğini söyledi.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının uluslararası piyasalarda 4.058 dolar seviyesinde yatay hareket ettiğini, gram altının ise 6.150-6.200 lira bandında seyrettiğini ve serbest piyasada yaklaşık 6.190 liradan işlem gördüğünü aktardı. Gümüşte de benzer bir görünüm olduğunu ifade eden Memiş, ons tarafında 58-59 dolar, gram tarafında ise 80 lira seviyelerinin takip edildiğini kaydetti.

PETROLDE TEPKİ YÜKSELİŞİ, GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Petrol fiyatlarına da değinen Memiş, dünkü sert düşüşlerin ardından yaklaşık yüzde 1,5'lik tepki alımı görüldüğünü belirterek, fiyatların bugün 84 doların üzerinde bulunduğunu söyledi. Teknik olarak 82-84 dolar aralığının izlenmeye devam edildiğini ifade eden Memiş, iyimser açıklamalar ve diplomatik görüşmelerin etkili olması halinde petrolün 80 doların altına, hatta 75 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda genel görünümün sakin olduğunu belirten Memiş, Donald Trump'ın açıklamaları ile İran'dan gelecek mesajların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini de sözlerine ekledi.

"PİYASA ARTIK TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA ALIŞTI"

Sunucunun, geçmişte Donald Trump'ın açıklamalarının altın fiyatlarında bir günde 300-400 liralık hareketlere neden olduğunu, ancak bu kez benzer bir dalgalanma yaşanmadığını hatırlatması üzerine Memiş, piyasa davranışının değiştiğini söyledi.

Memiş, "Trump genelde 6 aylık süreç içerisinde 9 kez saldırıyı iptal etti cümlesi kullanmış ve dolayısıyla da her gün açıklamalar farklı olduğu için piyasa artık alıştı. Eski sert hareketler ve pozisyonlar yok eskisi gibi. Daha yatay, daha temkinli bir şekilde beklemeye devam ediyor piyasalar." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısının stresli geçtiğini belirten Memiş, ikinci yarıda olumlu haber akışının artması halinde piyasaların buna pozitif tepki vermek istediğini de sözlerine ekledi.

"MERKEZ BANKALARI DA BEKLE-GÖR POLİTİKASI İZLİYOR"

Yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının da belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ettiğini söyleyen Memiş, "Sadece yatırımcılar değil dünyadaki merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreç var karşınızda. Fed'in açıklamalarına bakıyoruz. Diğer merkez bankalarının açıklamalarına bakıyoruz. Faiz kararlarına net bir şekilde karar veremiyorlar. Bir aksiyon alamıyorlar. Bekle gör politikasını sürdürüyorlar." dedi.

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Memiş, hem yatırımcıların hem de merkez bankalarının mevcut ortamda bekle-gör yaklaşımını benimsediğini belirterek, "Çünkü piyasalarda o karanlık tünelde hiç kimse önünü net bir şekilde maalesef göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.