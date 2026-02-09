FİNANS

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’

Geçtiğimiz haftalarda düşüşü ile dikkat çeken altın 9 Şubat Pazartesi’ne yükseliş ile başladı. Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen altın alım fırsatı sunduktan sonra bugün yönünü yukarıya çevirdi. Peki gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın yükselişe geçti! Yatırımcı için güvenli liman olan altın, son iki haftadır yaşadığı düşüşle alım fırsatı sunmuştu. 8 bin TL’yi gördükten sonra adeta çakılan altın bugün yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Ons fiyatı 5.010 dolara yakın seyrederken, spot piyasada işlem gören 9 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.020 TL’den güne başlıyor.

İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 1

ABD İLE İRAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Piyasaların yakından takip ettiği ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerinde iki taraf taleplerini iletmişti. Görüşmelerde her iki tarafın da taleplerini birbirlerine ilettiği ve müzakereleri sürdürme konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı. Net bir sonucun çıkmaması, piyasada temkinli duruşun devamına sebep oluyor.

İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 2

ABD’de iş gücü piyasasından gelen son sinyaller ‘zayıflığa’ işaret etti. Fed’den faiz indirimi beklentisi ise devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) analistleri, altının çok yükseldiğini ve düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Analistler, “Altın fiyatlarındaki son yükseliş muhtemelen bir duraklamayı gerektiriyor, ancak 2026'da yatırım talebinin devam edeceğini düşünüyoruz. Düşük faiz oranları, inatçı enflasyon ve hükümet harcamaları, altını daha cazip bir güvenli liman varlığı haline getiriyor. Jeopolitik gelişmeler itici güç olmaya devam edebilir” diyor.
İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 3

"SERT DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gdh TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “İkinci dalga yükseliş yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar. Planladıkları bu. Yine 2025 yılının Kasım ayında açıkladığımız neyse yine o nerede duruyorsak yine orada durmaya devam ediyoruz. Manipülasyon yılı 2026 yılı manipülasyon yılı. Bütün enstrümanlarda sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmaya devam edecek” dedi.
İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 4

"MANTIK ARAYAN KAYBEDER"

Teknik ve mantık aranmasına gerek olmadığını ifade eden Memiş, “Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük” sözlerini kullandı.
İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 5

Gelenekçi yatırımcının kazanacağını açıklayan Memiş, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Birikimlerini çeşitlenen yatırımcılar kazanacak. uzun vadeli olan yatırımcılar kazanacak. Bu yıl varlıklarını koruyabilen, benim gözümde kazanmış olan bir yatırımcı olacaktır”
İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 6

"CANINI BAYA YAKTI"

Aralık ve Ocak ayında gümüş yatırımcısının canının çok yandığını ifade eden Memiş, yatırımcıya sepet yapması gerektiğinin uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Bugüne baktığımız zaman gümüşün geldiği yer yatırımcıların canını baya yaktı ve aylarca beklemek zorunda kalacaklar. Burada yapmaları gereken tek bir şey var. Bir yerde değerinden fazla bir getiri varsa zaten kaçacaksın. Mantıken ve teknikle okunmayan bir gelişme varsa kaçacaksın. Zaten uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Yıllık getiriye bakacaksın. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Elinde paran var: Bununla hepsini altın almak, hepsini gümüş almak, hepsini borsa ya da kripto parasına bırakmak. Zarar edeceksiniz, batacaksınız. Başka çareniz yok. O yüzden eğer batmak istemiyorsanız bir sepet oluşturacaksınız. Gıdım gıdım hepsinden koyacaksınız. Bu kadar basit”

İslam Memiş ten altın uyarısı: Yatırımcıya ‘taktik’ verdi! ‘Zarar edeceksiniz’ 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.038,62
7.040,25
% 1.39
08:24
Ons Altın / TL
219.418,80
219.609,48
% 1.64
08:39
Ons Altın / USD
5.034,29
5.035,55
% 1.66
08:39
Çeyrek Altın
11.261,80
11.510,81
% 1.39
08:24
Yarım Altın
22.453,21
23.021,62
% 1.39
08:24
Ziynet Altın
45.047,19
45.902,43
% 1.39
08:24
Cumhuriyet Altını
49.597,00
49.607,00
% 0.86
13:03
gram altın Altın ons altın İslam Memiş altın alacaklar dikkat islam memiş son dakika
