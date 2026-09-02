İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin: Gram altında 7.500 TL sinyali

Finans analisti İslam Memiş, CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle’nin konuğu oldu. Memiş, canlı yayında emtia piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ons altın, gram altın, gümüş ve petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı.

Sözlerine ons altın değerlendirmesiyle başlayan Memiş, “Temmuz ayında 3950 dolar seviyesini gördük. Ama ağustos ayında 4688 seviyesi gördü. Yani ağustos ayında 688 dolarlık bir yükseliş vardı. Haliyle kâr satışlarına muhtaç bir piyasa vardı karşımızda. Teknik olarak zaten bu satışlar bekleniyordu. Şu anda 4300 seviyesini test eden ons altın 4320 dolar seviyesinde” ifadelerini kullandı.

Memiş’in ons altın ve petrol değerlendirmeleri şu şekilde:

Yine 4300 dolar seviyesi burada güçlü destek konumunda çalışmaya devam edebilir. Haftayı yine 4325 dolar seviyesinin üzerinde tamamlanması olası. Özellikle petrol fiyatlarında bu sabah 96 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu an 95 dolar seviyesinde. Petrol tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Beklenen kâr satışları geldi. Kasım ayına atıfta bulunarak yüksek bir petrol, yüksek bir enflasyonla veya yüksek bir faizle ara seçimlere gitmek istemeyen bir ABD ile karşı karşıyayız.

ABD’nin tekrar İran saldırısıyla alakalı, jeopolitik gerilimlerle alakalı tekrar yeni bir haber akışı geldi ancak yine de ons altın tarafında jeopolitik gerilim olsa da olmasa da teknik olarak satışa muhtaç olan bir fiyatlamayla yoluna devam ediyordu. Bu, kâr satışıyla alakalı beklentimiz gerçekleşti. Tekrar 4600 dolar seviyesinin üzerinde. Bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesine kadar bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Yine ara seçimlerde, Trump’ın yüksek bir dolar, yüksek bir faiz, yüksek bir petrol piyasasıyla yoluna devam etmeyeceğini tahmin ediyorum.

Özellikle 90 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan petrol tarafında da 80 dolar seviyesine kadar bir gerilemeden bahsedebiliriz.

Ama kötü senaryodan bahsedersek, olası bir yükseliş trendi tekrar devam ederken bambaşka bir piyasadan bahsedebiliriz. Satış dalgası gelebilir, petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesinin üzerinde kalabilir. Fakat ara seçimleri göz önünde bulundurduğumuzda ben Trump’ın, özellikle Fed’in biraz daha köşeye sıkıştığı dönemlerde, petrol fiyatlarının gerilemesi için olumlu yönde açıklamalar yapabileceğini tahmin ediyorum.

Memiş, ardından gram altınla ilgili beklentilerini aktardı.

Memiş’in açıklamaları şu şekilde:

Ons, kısa vadeli etkili olabilir ama dolar-TL kuru bu sürece dahil olmadı. Dolar-TL’yi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım, yukarı yönlü riskleri… Şunu ifade etmek isterim. Gram altında 6720 lira seviyesi, Kapalıçarşı piyasası fiziki altın şu anda 6690 TL, yani 30 TL’lik bir fark var. Önceden ekranlarda ucuz olan gram altın, şu an serbest piyasalarda ucuz. 12 bin 500 dolar olan işçilik, eksi 1000 dolara kadar geriledi. Bu da fiziki altının piyasada ne kadar ucuz olduğunu, talep olmadığını, hatta son 1 aydır satışların yoğun olduğunu gözlemliyoruz.

"DOLAR-TL KISMINDAN DESTEK ALABİLİR"

Gram altın tarafında, fiziki gram altın tarafında bu avantajdan bahsetmek isterim. Gram altın-TL fiyatı, dolar-TL kurundan hiç destek almayarak hep ons altın tarafını takip etti ama bundan sonraki süreçlerde dolar-TL kısmından da destek alabilir. Malum ağustos ayında, gramında 1270 liralık bir yükseliş gördük. Özellikle 5600-5950 lira seviyesi görüldü. Oradan hızlı bir toparlanmayla geçen hafta 6229 TL seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük.

"KISA VADEDE 7000-7500 TL SEVİYESİ"

Ben tekrar, kısa vadede 7 bin-7500 lira arasına yerleşen bir gram altın-TL fiyatı takip ediyor olacağım. Eğer ağustos ayında eksi 1000 dolar işçilikler olmasaydı şu anda 7000 liranın seviyesinin altını görmek biraz zor olacaktı. Ama bu da düğün yapacaklar ve altın borcu yapacaklar için iyi bir fırsat oldu.

Bu yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5000 dolar seviyesinin üzerinde bekliyorum. Gram altın tarafında da yukarı yönlü beklentilerim halen devam ediyor.

"GÜMÜŞ BU YILIN ŞAMPİYONU OLUR MU?"

Son olarak gümüş fiyatlarıyla iligli açıklamalarda bulunan Finansal Analist Memiş, “Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İlk hedefi 75 dolar, yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesine kadar toparlanmanın devamını bekliyorum. Bu yılın şampiyonu gümüş olur mu? Peki 2027-2028 yılının şampiyonu gümüş olur mu? Bu sorunun cevabı bende evet” ifadelerini kullandı.