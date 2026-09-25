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Tiryakilere kötü haber! Ömür boyu sigara yasağı planı gündemde: O sigaralar tamamen kaldırılıyor

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanan tütünle mücadele kanun teklifi taslağında 'slim' (ince) sigaralara yönelik dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Düzenlemeyle birlikte 'slim' sigaraların tamamen kaldırılması öngörülüyor. Ayrıca 2015 yılından sonra doğanların ise ömür boyu sigara alma ve kullanma yasağı kapıda!

Tiryakilere kötü haber! Ömür boyu sigara yasağı planı gündemde: O sigaralar tamamen kaldırılıyor
Doğukan Akbayır

Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki ince sigara çeşitlerinin tamamen kaldırılması ve standart paket uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Hazırlanan taslak, genel olarak sigara kullanım oranlarını düşürmeyi ve tütün ürünlerine erişimi zorlaştırmayı hedefleyen kapsamlı maddeler içeriyor.

Tiryakilere kötü haber! Ömür boyu sigara yasağı planı gündemde: O sigaralar tamamen kaldırılıyor 1

SLIM SİGARALAR KALDIRILIYOR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, kadınlarda sigara kullanım oranının son 10-15 yılda %40-50 civarında arttığını, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda ise bu kullanımın %90'ı aştığını belirtti.

Taslakta yer alan ince sigara düzenlemesini değerlendiren Ergüder, standart paket uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm sigaraların tek tip satılacağını, 'slim' sigaraların ortadan kalkmasının doğrudan kadınları ve gençleri korumaya yönelik bir hamle olduğunu vurguladı.

ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞININ KAPISI ARALANIYOR

Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifi taslağındaki kısıtlamalar yalnızca ince sigaralarla sınırlı kalmıyor.

Taslağın en radikal maddelerinden birine göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğan kişilere tütün ürünlerinin satışı, içimi ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak.

Bunun yanı sıra, 18 yaşından küçüklerin tütün ürünü satın almasını kesin olarak engellemek amacıyla satış noktalarında kredi kartı ve kimlik doğrulama sistemlerinin uygulanması hedefleniyor.

Tiryakilere kötü haber! Ömür boyu sigara yasağı planı gündemde: O sigaralar tamamen kaldırılıyor 2

AÇIK ALANLARDA DA SİGARA İÇMEK TAMAMEN YASAKLANACAK

Sosyal yaşama yönelik düzenlemelerin de yer aldığı taslak uyarınca, lokantaların açık alanlarında sigara kullanımı tamamen sonlandırılacak.

Park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde ise sigara içilmesi için dışarıdan görünmeyecek şekilde özel alanlar oluşturulacak. Türkiye, bu aşamalı kısıtlamalarla birlikte 2040 yılından itibaren tütün ürünlerinin üretimi ve satışını ülke genelinde tamamen sonlandırmayı planlıyor.

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sigara yasak
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