İslam Memiş’ten kritik uyarı: Kısa vadede manipülasyon riski

ABD ile İranlı yetkililerin çatışma sürecini sonlandırmak üzere bir ön anlaşmaya vardıklarını açıklaması, emtia piyasalarında sert hareketlilikleri beraberinde getirdi.

Bu tarihi gelişmenin ardından altın ve gümüş fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirerek güçlü primlerle güne başladı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (FED) kararlarına ve küresel belirsizliklere dikkat çeken Memiş, yıl sonuna kadar hakim olması beklenen "manipülasyon piyasası" riskine karşı yatırımcıları temkinli olmaya davet etti.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL...

Barış haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte değerli metaller cephesinde talep patlaması yaşandı. İslam Memiş, haftanın ilk seansındaki rakamsal kırılmaları şu verilerle paylaştı:

Altın: Ons altın haftaya yüzde 2'lik yükselişle başlayarak 4 bin 309 dolar seviyesine tırmandı. Geçen hafta iç piyasada 6 bin 120 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, onstan aldığı destekle Kapalıçarşı'da 6 bin 480 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Teknik olarak ons altında 4 bin 340 dolar seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Gümüş: Gümüş, haftanın ilk gününde altına kıyasla daha agresif bir performans sergileyerek yüzde 3'lük bir artış kaydetti. Gümüşün onsu 70 dolar, gramı ise 104 TL seviyelerine ulaştı. Memiş, gümüşün bugüne kadar düşük kaldığını ve önümüzdeki 3 ay boyunca altından daha fazla konuşulabileceğini belirtti.

Petrol: Güvenli liman algısının gevşemesiyle petrol fiyatlarında yüzde 4'e varan bir satış dalgası yaşandı ve brent petrol 85 dolar seviyesine geri çekildi. Petrol tarafında 84 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak izlenecek.

"ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Piyasaların tek gündeminin jeopolitik gelişmeler olmadığını hatırlatan İslam Memiş, çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının küresel piyasaların yönünü tayin edeceğini vurguladı.

Yeni FED Başkanı'nın ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacağını belirten Memiş, ABD-İran ön anlaşmasının başkanın elini rahatlattığını ifade etti. Eylül ayına kadar ABD enflasyonunda düşüş trendi görülmemesi halinde yılın son çeyreğinde FED'in faiz artırma ihtimalinin kesinleşeceğini söyleyen analist, "Çarşamba akşamına kadar temkinli olmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURMASI GEREKİYOR"

Yıl sonuna kadar piyasalarda öngörülemez bir sürecin işleyeceğini ve anlaşmaların iptal olma riskinin her zaman bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

"Barış iyimserliği kısa vadede devam eder ancak öngörülemeyen bir süreç olduğu için manipülasyon seviyesi sürecektir. Yatırımcının kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durması gerekiyor. Buna rağmen ons altında yıl içinde teknik olarak 4 bin 400, 4 bin 600 ve 5 bin dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz."

"3 AY BOYUNCA GÜMÜŞ KONUŞULABİLİR"

Memiş ayrıca, yılın ikinci yarısı için en avantajlı gördüğü enstrümanın borsa olduğunu yinelerken, altın ve gümüş kıyaslamasında ise uzun vadede altının biraz daha pozitif ayrışacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

Memiş son olarak "Önümüzdeki 3 ay boyunca gümüş konuşulabilir." ifadelerini kullandı.