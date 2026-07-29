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En acısı fiyatı oldu! Biberin fiyat artışı %100’ü geçti

Temmuzdaki sıcak hava dalgaları çarliston, sivri ve dolmalık biberde rekolte kaybına yol açtı. Bu sebzelerde aylık fiyat artışı %100’ü aştı.

En acısı fiyatı oldu! Biberin fiyat artışı %100’ü geçti
Cansu Çamcı

Piyasalarda temmuzun tamamlanmasına kısa süre kala dikkatler gelecek hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Orta Doğu’da yeniden tırmanan riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, temmuz ayında pompa fiyatlarına da yansımış ve TÜFE beklentilerinin artmasında etkili olmuştu.

TCMB DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkez Bankası da son PPK toplantısı sonrasında yayımladığı karar metninde “Öncü veriler (enflasyonda) ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir” ifadelerine yer vermişti.

TEMMUZ TÜFE TAHMİLERİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, temmuz ayında enflasyonun %1,93 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüldü. WEB TÜFE tarafından ölçülen fiyatlar ise bu ay enflasyonun %1,95 olabileceği tahmini öne çıkardı.

Temmuz ayında fiyatı en çok yükselen ürünler ise şöyle:

En acısı fiyatı oldu! Biberin fiyat artışı %100’ü geçti 1

BİBERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Çarliston, sivri ve dolmalık biberdeki yüksek artış göze çarparken, temmuz ayındaki aşırı sıcak hava dalgalarının bu sebzelerde rekolte kaybına yol açtığı ifade ediliyor.

Sebze hallerine gelen ürün miktarının düştüğü, arzın azaldığı ve seradan tarla üretimine geçiş döneminde oluşan aksaklıklar sebebiyle biber fiyatlarının yükseldiği belirtiliyor. Sivri birerin kilo fiyatı 150-200 TL bandına kadar ivmelendi.

En acısı fiyatı oldu! Biberin fiyat artışı %100’ü geçti 2

TURİZM ETKİSİ

Öte yandan kavunda iç piyasa ve turizm bölgelerindeki yüksek talebin fiyatları yukarı çektiği, kuru soğanda ise yeni hasat öncesinde arzın azalmasının etikete yansıdığı aktarılıyor.

Yaz döneminde araba kiralama ve uçak bileti fiyatlarının da turizm etkisi ve yüksek taleple birlikte artışa geçtiği ifade ediliyor.

YIL ORTASI FİYAT ARTIŞLARI

Bu arada bazı fiyat artışlarında ise yarı yıl güncellemeleri etkili oluyor. Otoyol ve köprü ücretlerinde yıl ortasında yapılan dönemsel tarife ayarlamaları doğrudan bu gruptaki fiyat artışına yansıyor. Muayene ve internet ücretlerindeki artış da bu kapsamda yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
biber rekolte
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