İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

Orta Doğu’daki savaşın on beşinci gününde piyasalar yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın haftayı yüzde 2,3’lük bir kayıp ile kapatırken petrol fiyatları bu hafta yükseliş eğilimini devam ettirdi. Savaşı beklenildiği gibi fiyatlamayan altın için ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşın on beşinci gününde taraflardan ateşkes sinyali gelmedi. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri dünyada iki haftadır aralıksız takip etmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise piyasaların savaşın sonunda nasıl olacağını merak ediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Haftayı ons altın yüzde 2’nin üzerinde gram altın ise yüzde 2,3’lük bir kayıp yaşadı. Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 artışa yöneldi. Dolar endeksi 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı.
ALTIN NE KADAR?

Altında beklenenin aksine bir durgunluk yaşanması ise yatırımcıyı tedirgin ediyor. Son dönemde düşüşe geçerek sakin bir seyri takip eden altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.
“ALIM FIRSATI VAR”

Memiş, altın tarafındaki bu dinlenmenin çok sürmeyeceğini yükseliş beklentisinin devam ettiğini kaydederek şu cümleleri kurdu:

“Bana göre bir alım fırsatı var. Fiyatlar çok düşük kalmaz, almak lazım. Fiyatlar tekrar yukarıya doğru gider”

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLENTİLER

Dolar ve Euro için de değerlendirmede bulunan Memiş, “Dolarda, 50 TL beklentim var, üstünü beklemiyorum. Euro için 63 ile 64 TL bandında bir beklentim var. Euro’nun bu süreçte daha güçlü bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum” dedi.

BORSA İÇİN 16 BİN PUAN BEKLENTİSİ

Son olarak borsayı da değerlendiren Memiş, yılın ikinci yarısı için daha iyimser bir tablo çizerek “12 bin ve 13 bin puan arası bana göre alım fırsatı. 13 bin puan altını her zaman alım yönünde değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna doğru borsada yeniden yükseliş beklediğini de belirten Memiş, 16 bin puan seviyesinin hedef olarak öne çıktığının altını çizerek sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.134,90
7.136,03
% -0.98
23:59
Ons Altın / TL
221.625,73
222.249,88
% -0.98
23:59
Ons Altın / USD
5.018,46
5.019,25
% -1.2
23:59
Çeyrek Altın
11.415,85
11.667,40
% -0.98
23:59
Yarım Altın
22.760,34
23.334,81
% -0.98
23:59
Ziynet Altın
45.663,39
46.526,90
% -0.98
23:59
Cumhuriyet Altını
48.004,00
48.732,00
% -0.69
13:01
Anahtar Kelimeler:
Altın ons altın İslam Memiş çeyrek altın alış fiyatı gram altın bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

