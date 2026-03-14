İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

ABD ile İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşın on beşinci gününde taraflardan ateşkes sinyali gelmedi. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri dünyada iki haftadır aralıksız takip etmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise piyasaların savaşın sonunda nasıl olacağını merak ediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Haftayı ons altın yüzde 2’nin üzerinde gram altın ise yüzde 2,3’lük bir kayıp yaşadı. Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 artışa yöneldi. Dolar endeksi 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı.



ALTIN NE KADAR?

Altında beklenenin aksine bir durgunluk yaşanması ise yatırımcıyı tedirgin ediyor. Son dönemde düşüşe geçerek sakin bir seyri takip eden altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.



“ALIM FIRSATI VAR”

Memiş, altın tarafındaki bu dinlenmenin çok sürmeyeceğini yükseliş beklentisinin devam ettiğini kaydederek şu cümleleri kurdu:

“Bana göre bir alım fırsatı var. Fiyatlar çok düşük kalmaz, almak lazım. Fiyatlar tekrar yukarıya doğru gider”

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLENTİLER

Dolar ve Euro için de değerlendirmede bulunan Memiş, “Dolarda, 50 TL beklentim var, üstünü beklemiyorum. Euro için 63 ile 64 TL bandında bir beklentim var. Euro’nun bu süreçte daha güçlü bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum” dedi.

BORSA İÇİN 16 BİN PUAN BEKLENTİSİ

Son olarak borsayı da değerlendiren Memiş, yılın ikinci yarısı için daha iyimser bir tablo çizerek “12 bin ve 13 bin puan arası bana göre alım fırsatı. 13 bin puan altını her zaman alım yönünde değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna doğru borsada yeniden yükseliş beklediğini de belirten Memiş, 16 bin puan seviyesinin hedef olarak öne çıktığının altını çizerek sözlerini noktaladı.