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İzmir'de kuyumculardan sahte ve ayarı düşük altın protestosu: "Esnafın canına tak etti"

10.04.2025 14:34
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Piyasada artan sahte, düşük ayarlı ve ikinci baskı ürünlerin dolaşımını protesto etmek amacıyla İzmirli kuyumcular, protesto amacıyla 15 dakikalığına vitrin ışıklarını kapattı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "İkinci baskıyla mücadelemiz devam edecek. Esnaf artık buna dur diyor. Tüm esnaf ışığını kapattı" dedi.

İzmir'de kuyumculardan sahte ve ayarı düşük altın protestosu: "Esnafın canına tak etti"

İzmir'de kuyumcu esnafı sahte ve ayarı düşük altının dolaşımda olmasından şikayet ederek protesto gerçekleştirdi. Kayıt dışı yollarla, merdiven altı yerlerde üretilen altınlara, yeterli denetim ile cezai yaptırımların uygulanmadığını öne süren kuyumcular adına basın açıklaması gerçekleştirildi. Kemeraltı'ndaki kuyumcular çarşısı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan İzmir kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, amaçlarının sahteciliğe dur demek olduğunu söyledi.

"ESNAFIN CANINA TAK ETTİ"

Başkan Buyrukçu, "Bazı döviz bürolarının düşük fiyatlarla ürün satması artık katlanılamaz ve kabul edilemezdir. Döviz bürosu dövizini satacak altıncılar altın satacak. Toptan fiyatın altına satıyor insanlar kuyruk oluyor. İnsanlar bunun gerçek mi sahte olduğunu bile bilmiyor. Adam kuyruk şeklinde dükkana insan alıyor. Parayı doğru düzgün saymıyor terazinin üstü para tartarak alıyor. Esnaf artık buna dur diyor. Tüm esnaf ışığını kapattı. Artık esnafın canına tak etti. Bu eylemler sürecek biz bunları deşifre edeceğiz. İkinci baskı ürünleri satanları da deşifre edeceğiz. Burada insanlar 150-200 bin lira kira ödüyorlar. Zararına satış yaparak bu insanlar kira ödeyemez. İkinci baskıyla mücadelemiz devam edecek. Güvenilir yerlerden alışveriş edin. Bir adamın dükkanın önünde 500 kişi varsa bedava mı satıyor? Bunları da sayfamızda deşifre edeceğiz. Nasıl çıkıyorlar meydanlara şu markayı almayın, şu televizyon kanalını izlemeyin diyorlar bizde kim sahtekarsa onun peşinden gideceğiz" açıklamasında bulundu.

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"AMACIMIZ SAHTECİLİĞE DUR DEMEK"

Sektörü korumak ve halkı uyarmak için bu eylemi başlattıklarını söyleyen Buyrukçu, "İzmir Kuyumcular Odası olarak, mesleğimizin saygınlığını zedeleyen ve halkın güvenli alışveriş hakkını tehdit eden ciddi bir tehlikeye dikkat çekmek üzere 10 Nisan Perşembe günü, saat 10.30 - 10.45 arasında tüm İzmir'deki kuyumcu esnafımızla birlikte anlamlı bir protesto eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında tüm kuyumcu vitrin ışıkları kapalı tutulacak; sessiz ama son derece etkili bir duruşla kamuoyuna ve yetkililere güçlü bir mesaj verilecektir. Amacımız, piyasada hızla artan sahte, düşük ayarlı ve ikinci baskı ürünlerin dolaşımını protesto etmek ve bu yolla hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın uğradığı zararlara dikkat çekmektir. Bu ürünlerin kayıt dışı yollarla, merdiven altı yerlerde üretilmesi ve yeterli denetim ile cezai yaptırımların uygulanmaması, failleri daha da cesaretlendirmektedir.

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Her ne kadar Emniyet birimlerimiz suça karışan şahısları son derece başarılı bir şekilde yakalayarak bu mücadelemizde yanımızda olsa da gözaltına alınan şahısların kısa sürede serbest bırakılması ya da sembolik cezalarla karşılaşmaları, hem yasal sürece hem de kamu vicdanına zarar vermektedir. Bu mücadelemiz yalnızca sahte üreticilere değil, bu ürünlerin piyasaya sürülmesine göz yuman bazı işletmelere karşı da kararlılıkla sürdürülmektedir. Odamıza gelen şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, basım yasağı bulunan ikinci baskı ve düşük ayarlı ürünlerin bazı kuyumcu ve döviz bürolarında satışa sunulduğu belirlenmiştir. Oysa ki bu tür ürünler sadece ve yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılabilir. Bu durum sadece sektörel etik değerleri değil, aynı zamanda toplumun ticari güvenliğini ve ahlaki yapısını da zedelemektedir. Mesleğimizin geleceği, vatandaşın güvenliği ve ekonomimizin sürdürülebilirliği için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Bu kabul edilemez durumun son bulması için, yetkililerden daha sert, caydırıcı ve kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz" dedi.

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Öte yandan, Başkan Buyrukçu açıklama yaptığı esnada çarşıda bulunan ve Buyrukçu'ya laf attığı ileri sürülen bir esnaf ile Başkan Buyrukçu arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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