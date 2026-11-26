Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısından yararlanmak isteyenlerin yıl sonuna kadar yapacakları ödemelere dikkat etmesi gerekiyor.
Özellikle kredi kartıyla katkı payı yatıranlar için ödeme sürecindeki gecikmeler binlerce liranızdan edebilir.
Kanal D'nin haberine göre; BES'te devlet katkısı %30'dan %20'ye düşürüldü ancak bu katkının da bir limiti var. BES'te 2026 yılı için yararlanılabilecek azami devlet katkısı tutarı 79 bin 272 lira olarak hesaplanıyor. Bu tutarın tamamını alabilmek için yıl içinde sisteme toplam 396 bin 360 lira katkı payı yatırılması gerekiyor.
Ancak kredi kartıyla ödeme yapanların işlem sürelerini dikkate alması önem taşıyor. Kredi kartından tahsil edilen katkı payları, bankaya bağlı olarak 30 ila 45 gün içinde emeklilik şirketine aktarılabiliyor.
Devlet katkısı hesaplanırken kredi kartından tahsilatın yapıldığı tarih değil, paranın emeklilik şirketine ulaştığı tarih esas alınıyor. Bu tarih yeni yıla kalırsa bu yıl devlet katkısından faydalanamıyorsunuz.
Peki kredi kartı ile ödeme yapanlar ne yapmalı? Yıl sonu nedeniyle ödeme yapmayı planlayan katılımcıların öncelikle bağlı oldukları emeklilik şirketiyle iletişime geçerek aktarım süresini öğrenmeleri gerekiyor.
Kredi kartı ödemesinin gecikme riski bulunuyorsa katkı payının doğrudan banka hesabından yatırılması tercih edilebilir. Böylece ödeme yıl sonuna yetişir ve devlet katkısı hakkının korunur.
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