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Jeopolitik riskler altını tırmandırdı... Ons altın bu seviyeyi ilk defa gördü! 18 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları... "Ay sonunda 3200 TL seviyesini görebilir"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 09:10
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Jeopolitik riskler yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altına kaymasına neden oldu. Zirvedeki yerini neredeyse her gün tazeleyen altından bu sabah yeni bir hareketlilik geldi. İsrail'in dün Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurması ile sarı metalde bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Peki gram altın ne kadar? 18 Ekim 2024 tarihinde ons altın fiyatı ne kadardan başlıyor? İşte altının güncel fiyatları...

Jeopolitik riskler altını tırmandırdı... Ons altın bu seviyeyi ilk defa gördü! 18 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları... "Ay sonunda 3200 TL seviyesini görebilir"

Orta Doğu'da gerilimin tırmanması ile altında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Sıcak çatışmaların olmasından dolayı yatırımcılar sarı metale yöneliyor. Orta Doğu çatışmaları ve ABD'deki seçim yarışı altını etkiliyor. Ons altın tarihinde ilk defa 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da İsrail tarafından öldürülmesi sonrası Orta Doğu'daki gerilim artmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşın artık sona ermesi gerektiğini söylese bile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 'savaşa devam' söyleminde kararlı olduğunu yenileyen ifadeler kullanıyor.

5 Kasım'da ABD'de seçimlerin olacak olması da altını etkiliyor. Dünyada altını etkileyen olaylar aralıksız devam ederken Ons altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 31,25, son 12 ayda yüzde 41, bu ay yüzde 2,8 yükseldi.

AVUPA'DA FAİZ İNDİRİMİ ALTINI ETKİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın dün faiz kararını 25 baz puan indirmesi ve enflasyonun beklentiler doğrultusunda düşük gelmesi de sarı metalin fiyatlanmasına pozitif yansıdı.

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Ayrıca, Dünya Altın Konseyi, "Altının uzun vadeli getiri beklentisi" başlıklı raporunu yayımladı. Dünya Altın Konseyi (WGC), altının uzun vadede son 50 yılda enflasyonun önemli oranda üzerinde, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile uyumlu bir getiri sağladığını açıkladı.
Türkiye'de yüksek enflasyonun yaşanması nedeniyle vatandaşların uğrak noktası ise altın olmaya devam ediyor.

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Altında yükselişlerin sadece ons ile işlem yapan yatırımcılar için kısa vadeli satış fırsatı olabileceğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu cümleleri kullandı:

“Gram yatırımcısı için ise bu çok kolay değil. İthalat kotası ve yüksek enflasyon sebebiyle iç piyasada fiyatlar fazla geri gelmiyor. Ay sonunda gram altında 3200 TL seviyeleri görülebilir”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.981,09
2.981,58
% 0.92
09:15
Ons Altın / TL
92.524,63
92.553,35
% 0.79
09:30
Ons Altın / USD
2.702,83
2.703,29
% 0.37
09:30
Çeyrek Altın
4.769,75
4.874,88
% 0.92
09:15
Yarım Altın
9.509,69
9.749,76
% 0.92
09:15
Ziynet Altın
19.079,00
19.439,88
% 0.92
09:15
Cumhuriyet Altını
20.640,00
20.650,00
% 0.13
17:01
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