Kapalı çarşı altın fiyatları 01 Ocak 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel rakamlar 01 Ocak 2026

Kapalı çarşı altın fiyatları 01 Ocak 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları
MynetYazar

Kapalıçarşı’da 01 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 6.213,04 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 10.158,32 TL, yarım altın 20.316,64 TL ve cumhuriyet altını 41.616,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.

Kapalı çarşı altın fiyatları 01 Ocak 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları 1

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.207,27
6.213,04
% 0
16:30
Çeyrek Altın
9.931,63
10.158,32
% 0
16:30
Yarım Altın
19.801,18
20.316,64
% 0
16:30
Ziynet Altın
39.726,50
40.509,01
% 0
16:30
Cumhuriyet Altını
40.996,00
41.616,00
% -0.64
15:55
Ata Altın
40.967,96
42.000,14
% 0
16:30
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,95
42,97
% 0.08
19:00
Euro
50,53
50,62
% 0.03
19:01
İngiliz Sterlini
58,00
58,03
% 0.05
00:59
Avustralya Doları
28,65
28,68
% 0.06
17:05
İsviçre Frangı
54,16
54,24
% 0.03
06:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.72
04:10
Çin Yuanı
6,16
6,16
% 0.07
06:30
İsveç Kronu
4,65
4,67
% 0.01
08:20
