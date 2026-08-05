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Kapalı çarşı altın fiyatları 05 Ağustos 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel rakamlar 05 Ağustos 2026

Kapalı çarşı altın fiyatları 05 Ağustos 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları
Begüm Özkaynak

Kapalıçarşı’da 05 Ağustos 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 6.393,24 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 10.452,95 TL, yarım altın 20.905,90 TL ve cumhuriyet altını 42.969,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.

Kapalı çarşı altın fiyatları 05 Ağustos 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları 1

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.387,11
6.393,24
% 3.3
17:04
Çeyrek Altın
10.219,38
10.452,95
% 3.3
17:04
Yarım Altın
20.374,89
20.905,90
% 3.3
17:04
Ziynet Altın
40.877,52
41.683,93
% 3.3
17:04
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
Ata Altın
42.154,94
43.218,31
% 3.3
17:04

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,56
47,57
% 0.07
21:35
Euro
55,00
55,01
% 0.28
21:35
İngiliz Sterlini
64,11
64,12
% 0.19
21:35
Avustralya Doları
33,57
33,59
% 0.27
21:35
İsviçre Frangı
58,92
58,96
% 0.33
21:35
Rus Rublesi
0,58
0,58
% -0.19
18:10
Çin Yuanı
7,05
7,05
% 0.08
21:35
İsveç Kronu
5,01
5,02
% 0.44
21:35
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Altın dolar çeyrek gram
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