Kapalı Çarşı'da altın satışı durdu! '1974'ten beri bir ilk' Kapıdan çıkarken kazanmaya başlıyorlar

Altın tarihi rekorunu kırmaya devam ediyor. 5 bin 400'ü geçen gram altın için uzmanlar değerlendirmelerini de yapıyor. Son olarak sarsıcı bir bilgi öğrenildi. Buna göre, sattığı altını yerine koymakta güçlük yaşayan kuyumcular, müşterilerin altın satın aldıktan sonra kapıda kazanmaya başladıklarını belirterek satış işlemlerini durdurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Gram altının Kapalı Çarşı'da 5 bin 500 liraya kadar yükselmesi fiziki altının piyasada kaos çıkarmasına neden oldu. Talep yoğun bir şekilde artarken kuyumculardaki alım-satım makası tarihte ilk kez 500 TL seviyelerini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk SZC TV'ye açıklamada bulundu.

"KAPIDA KAZANMAYA BAŞLIYOR

Yıldırımtürk, Kapalı Çarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların hızla artan fiyatların ardından altın satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Yüksek al-sat farkı nedeniyle sattıkları altını yerine koymakta güçlük yaşayan kuyumcular "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
KUYUMCU ALTINI YERİNE KOYAMIYOR

İç talepte patlama olduğunu belirten Yıldırımtürk, 1974 yılından beri ilk kez böyle bir şey yaşıyorum diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor"
"10 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Ülkelerin merkez bankalarının portföylerinden doları hafifletmeye başladığını ve altın gibi emtialara yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları aktardı:

“Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.407,96
5.408,58
% -0.16
10:46
Ons Altın / TL
168.140,25
168.214,69
% -0.18
11:01
Ons Altın / USD
4.030,70
4.031,18
% -0.25
11:01
Çeyrek Altın
8.652,74
8.843,03
% -0.16
10:46
Yarım Altın
17.251,39
17.686,05
% -0.16
10:46
Ziynet Altın
34.610,94
35.263,93
% -0.16
10:46
Cumhuriyet Altını
38.135,00
38.711,00
% 3.74
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın kapalı çarşı altın kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
