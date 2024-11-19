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'Kapalıçarşı'da altın kalmadı' Düşüş iştah kabarttı! Altın fiyatlarında 'denge' arayışı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 15:41
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Altındaki hareketlilik altın yatırımcılarının gözünü kulağını fiyatlara yönlendirdi. Bir süre rekorlara doymayan altın, ardından ciddi düşüşler gösterdi. Haftaya yeniden yükselişle başlayan altında yönün ne olacağı kadar altın almak için doğru bir zaman olup olmadığı da merak ediliyor. Uzmanlar süreç için 'alım fırsatı' vurgusunu yapmaya devam ederken uyarılarda da bulundu. Özellikle altın almayı düşünenlerin altındaki düşüşlerin kendilerini cezbetmesi nedeniyle fiziki altına yöneldiği görüldü.

'Kapalıçarşı'da altın kalmadı' Düşüş iştah kabarttı! Altın fiyatlarında 'denge' arayışı

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamıştı. Altın cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izlemişti. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 2 bin 900 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından bundan sonraki seyrinin ne olacağına dair soruları da beraberinde getirdi. Uzmanlardan alım fırsatı ve altındaki hareketliliğe dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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"GEÇEN HAFTA KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN KALMADI"

CNN Türk'te yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın tarafında ciddi bir teveccüh var. Özellikle geçen hafta Kapalı Çarşı'da altın kalmadı. O kadar yoğun talep var son iki haftadır" dedi. Ay başından bu yana düşüşteydi. Ama güvenli liman yeniden yükselişe geçti. Bir haftada yaklaşık 100 liralık artış görüldü.

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Memiş "Gram altın Türkiye'de 2962 lira seviyesine kadar gerilemişti, 3058 lira seviyesine geldi, yeni haftaya 96 liralık bir yükselişle başladı. Tepki alımı diyoruz. Buna piyasalarda 3 bin lira seviyesinin altında alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Memiş "2 hafta önceye baktığımız zaman gram altındaki 230 liralık değer kaybı çok dikkat çekici" derken altındaki bu düşüş tablosu anında karşılık buldu ve yatırımcıyı cezbetti. Sadece Türkiye'deki yatırımcılar değil Avrupa'daki Türk yatırımcılar da fiziki altına yöneldi. Memiş "Genelde fiziki altın alan yatırımcılar düşüşleri fırsat olarak görüyor ve düşeceğine zaten inanmıyor" şeklinde konuştu.

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ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Altın borcu olanlar ya da yatırım yapmak isteyenlerin ne yapması gerektiğine dair Memiş "Sadece Trump fiyatlanmasından dolayı sert bir düşüş oldu ama yine savaşlar devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı için fırsat kollayanlar bu Kasım ayını iyi değerlendirmeli. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" dedi.

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ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

CNN Türk canlı yayınında konuşan Analist Eda Karadağ ise "Biz bir süredir altın fiyatlarında yükseliş takip ediyorduk, rekor seviyeler görülüyordu. Ama son dönemde altında yaşanan geri çekilmelerinin bir nedeni var. Öncelikle Trump'ın gelmesi. Trump'ın gelmesiyle beraber 2025 yılında Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik beklentiler ve bu beklentiler yeniden enflasyonu yükseltebilir endişesini gündeme getirdi ve FED'in faiz indirimine engel olabilir yorumunu da beraberinde getirmiş oldu. Dolayısıyla bu denklemde altın fiyatları açısından negatif, dolar pozitif bir şekilde fiyatlamayı gidildiğini gördük. O yüzden son dönemde Trump ve Fed ile ilgili beklentilerin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını ve yukarı yönde hareketin de zorlandığını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Devamında Karadağ "Ons altında 2530'lara doğru bir düşüş gördük geçtiğimiz hafta, oralardan gelen tepkilerle beraber bir toparlanıyoruz 2600 dolarların üzerine doğru yükseldi. Bu da tabii ki içeride gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Gram altında da an itibarıyla spot piyasada 2900 liraların üzerindeyiz. Vadeli piyasaya baktığımda Aralık ve gelecek sene Şubat vadeli beklentileri 3 bin liraların üzerinde şekilleniyor." dedi.

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ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın almak için doğru bir zaman olup olmadığına dair ise Karadağ "Altın aslında her zaman sevilen bir yatırım aracı. Dolayısıyla altındaki düşüşler bence değerlendirilmeli. Çünkü biz şu anda elimizdeki senaryoları konuşuyoruz ve bunların kısa vadeli beklentilerini değerlendiriyoruz ama bir yanda devam eden ne yazık ki savaşlar var, jeopolitik riskler var. Orada risklerde bir artış Trump ve Fed'i arka plana atıp altında yön yukarı da yapabilir. Yani yatırımcısına o zaman da kısa vadede bir getiri şansı da sunacaktır. Dolayısıyla altında önümüzdeki dönem açısından da altın yatırımcısı aslında bu tarz bu dönemdeki böyle düşüşleri aşağı yönlü seyirleri bence pozisyon ağırlığını arttırmak açısından değerlendirmeli düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

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Altın yatırımcıları için bir uyarıda da bulunan Karadağ "Sadece şuna dikkat çekmek isterim. Çok sert bazen yükselişler veya düşüşler yaşanabiliyor. İşte bu tarz dönemlerde temkinli olsunlar. Piyasa dengelenme çalışıyor, altın fiyatları bir denge arayışı içerisinde. Bu dönemler makul ama çok sert, oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde, işte altında daha düşüş devam eder mi veya altındaki yükseliş sürer mi sorularına cevap aradığımız o oynaklığın en yüksek olduğu dönemlerde asıl temkinli olacaklar. Neticede piyasa bir sakinleşsin, piyasa bir durulsun o zaman karar vermek yatırımcı açısından aslında daha sağlıklı" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.929,11
2.929,46
% 1.04
15:36
Ons Altın / TL
91.028,39
91.059,55
% 0.97
15:51
Ons Altın / USD
2.634,19
2.634,52
% 0.92
15:51
Çeyrek Altın
4.686,58
4.789,66
% 1.04
15:36
Yarım Altın
9.343,64
9.579,09
% 1.04
15:36
Ziynet Altın
18.745,86
19.099,59
% 1.04
15:36
Cumhuriyet Altını
20.493,00
20.803,00
% 1.5
15:07
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