FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Kapalıçarşı'da altın rüzgarı: Rekor üstüne rekor!

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, hem ons hem de gram altın bazında, son haftalarda görülmemiş bir yükseliş trendi içerisinde. Uzmanlar, bu yükselişin nedenlerini ve gelecekteki olası senaryoları değerlendiriyor. Yatırımcılar ise, bu hareketliliği yakından takip ederek pozisyonlarını şekillendirmeye çalışıyor.

Kapalıçarşı'da altın rüzgarı: Rekor üstüne rekor!
Cansu Akalp

Altın Fiyatları Yatırımcıları Heyecanlandırıyor: Ons ve Gram Altın Yeni Zirvelere Tırmanıyor

Kapalıçarşı, altın yatırımcılarının kalbi olmaya devam ediyor. Son haftalarda yaşanan yükseliş trendi, hem yatırımcıları hem de piyasa analistlerini şaşırtmış durumda. Ons altın ve gram altın fiyatları, ardı ardına rekorlar kırarak yeni zirvelere ulaşıyor. Bu durum, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, altının güvenli liman olma özelliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi,ivme kazanmış durumda. Ons altın, uluslararası piyasalarda önemli bir direnç noktasını aşarak yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, gram altın da Türk Lirası karşısında benzer bir performans sergiliyor. Bu durum, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birleşince, altın yatırımcıları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon baskısının devam etmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor. Ayrıca, merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Faiz oranlarının düşük tutulması veya düşürülmesi, altının cazibesini artırırken, faiz oranlarının yükseltilmesi ise altının cazibesini azaltabiliyor.

Kapalıçarşı esnafı da bu hareketlilikten memnun. Altın alım satım işlemlerinde yaşanan artış, işlerin canlanmasına katkı sağlıyor. Ancak, fiyatlardaki hızlı yükseliş, bazı yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle yüksekten alım yapma riski, yatırımcıları daha dikkatli olmaya yöneltiyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında yatan temel nedenleri şöyle sıralıyor:

  • Küresel Ekonomik Belirsizlikler: Covid-19 pandemisi, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları gibi faktörler, küresel ekonomide belirsizlikleri artırıyor. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor.
  • Enflasyon Baskısı: Birçok ülkede enflasyon oranları yükselmeye devam ediyor. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak kabul edildiği için, enflasyonun yükselmesi altına olan talebi artırıyor.
  • Merkez Bankalarının Faiz Politikaları: Merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutması veya düşürmesi, altının cazibesini artırıyor. Çünkü düşük faiz oranları, altının alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip hale gelmesini sağlıyor.
  • Doların Değer Kaybı: Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, altının dolar cinsinden fiyatını artırıyor. Çünkü altın, genellikle dolar cinsinden fiyatlanıyor.

Bu faktörlerin etkisiyle, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini sürdürebileceği öngörülüyor. Ancak, piyasalardaki volatilite dikkate alındığında, yatırımcıların dikkatli olması ve risklerini iyi yönetmesi gerekiyor.

Kapalıçarşı'da yaşanan altın hareketliliği, küresel ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek, uzman görüşlerini dikkate alarak ve risklerini iyi yöneterek hareket etmesi önemlidir. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir, ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle panik satışlarından kaçınmak ve sabırlı olmak, altın yatırımında başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalınca...'Ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalınca...
Demet Evgar neden gözaltına alındı? Demet Evgar Babataş kimdir, nereli?Demet Evgar neden gözaltına alındı? Demet Evgar Babataş kimdir, nereli?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.412,12
5.412,84
% 1.33
14:45
Ons Altın / TL
168.407,16
168.474,47
% 1.39
15:00
Ons Altın / USD
4.037,66
4.038,17
% 1.33
15:00
Çeyrek Altın
8.659,39
8.850,00
% 1.33
14:45
Yarım Altın
17.264,64
17.699,98
% 1.33
14:45
Ziynet Altın
34.637,57
35.291,74
% 1.33
14:45
Cumhuriyet Altını
37.913,00
38.486,00
% 3.14
14:10
Anahtar Kelimeler:
Altın Kapalıçarşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.