‘Kesinlikle vermem’ derken o tavsiyeyi açıkladı! Altın alacaklar dikkat

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin yükselmesi ons altını zayıflatıyor. Öte yandan gram altın Dolar/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket, yerel altın fiyatlarında düşüşü sınırladı.

Artan petrol fiyatlarının enflasyonu körüklemesi, merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırım cazibesini zayıflatıyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırım cazibesini zayıflatıyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

18 Mayıs güncel altın fiyatları ise yakından takip edilmeye devam ediliyor. Cumhuriyet altını, gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, gremse altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için aşağıya tıklayabilirsiniz…

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ekonomist Erdal Özel, SZC TV’de altın için önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Yatırım tavsiyesiyle başlayayım. Normalde yatırım tavsiyesi kesinlikle vermem biliyorsunuz ama bugün böyle başlamaya karar verdim” diyerek şu cümleleri kurdu:



“Yatırım dediğimiz şey kısa vadeli bir şey değildir. Kısa vadeli olduğu zaman bu bunun ismi kumara giriyor. Yatırım orta ve uzun vadeli olur. Tüm emtialarda çok güçlü volatiliteyle karşılaşacağımızın uyarısında sık sık bulundum. Kısa vadeyi konuşmamamız; 5 yıllık süreci konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünya bunun üzerine kurgulanıyor. Yani şu an Çin ve Amerika arasındaki gerçekleşen görüşmeleri çoğumuz takip etmişizdir, herhangi bir sonuç çıkmadı”



Altının neden düştüğünü açıklayan Özel, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Salı günü ABD’den enflasyon verileri geldi. Çok ciddi yükselişle karşıya kaldılar. Piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir oranda enflasyon rakamıyla karşılaştık. Yani faiz indirimleri artık rafa kalktı. Yatırımcılar da altın yerine Amerikan tahvillerine yöneliyor”

Powell döneminin Fed için bittiğini hatırlatan Özel, “Dünya küresel anlamda yüksek enflasyon ve yüksek faiz ile yoluna devam edecek gibi duruyor. Trump'ın Kevin Worsche'i önermesinin en temel sebebim de aslında ben Fed'in bağımsızlık tartışmalarının ortadan kaldırılması ve kendi iç siyasetinde Amerikan halkına karşı enflasyonla mücadele edecek bir Fed başkanı getirmesini düşündüğünü hissediyorum” dedi.

BU UYARIYA DİKKAT!

Yatırımcıya kesinlikle kısa vadeli yatırım yapmaması gerektiğini ifade eden Özel, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Bu düşüş bir yerde terse dönecek. Benim altın tahminlerimi net şekilde söyleyeyim. Ben mayıs ayı içerisinde mayıs ayına kadar gram altında 8 bin TL’leri göreceğinizi söylemiştim. Gördük, geri aşağı geldik. Ben bu yıl sonu içinde 10 bin TL’leri göreceğinizi düşünüyorum ama bu volatilitelerden dolayı strese girmemesini tavsiye ediyorum ben yatırımcıya”