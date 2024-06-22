Kısa bir mola vermişti! Altın fiyatlarında 1 Temmuz sonrası olacakları anlattı: 'Fiziki altın tarafında daha çok...'

Altın fiyatları haftanın son gününde yönünü tersine çevirerek yüzde 1,70'ten fazla düşüş yaşadı. 2.450 dolarlık rekoruna yaklaşayamayan ons altın, günün en yüksek seviyesi olan 2.368 doları görmesinin ardından hafta içi kazançlarını tersine çevirdi ve 2.316 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Düşüşten yurt içinde gram altın fiyatı da nasibini aldı ancak dolar kurunda yaşanan sınırlı yükseliş, değerli metali yeşil bölgede tutmaya yetti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2.458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 16.310 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte o açıklamalar…

"Bayramdan önce altın yatırımcısını düşüşleri fırsata çevirmesi için uyardık. Bayramdan sonra özellikle Temmuz ayında gram altında yükselişler başlayacak. Bayramdan önce gram altın 2400 TL seviyesindeydi, bugün 2500 TL'ye yükseldi. İki haftada 100 TL değerlendi. Ons altında 70 dolarlık bir yükseliş yaşandı. 2.368 dolar seviyesine kadar çıkan ons, direnç seviyesiyle karşılaşarak 2.321 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu da gram altında 20 TL'lik çekilmeye yol açtı.

“ALTIN KISA BİR MOLA VERDİ, ANCAK ALTIN ÇAĞI YAŞANACAK”

Gram altın serbest piyasada şimdi 2500 TL seviyesinden işlem görüyor. Enflasyonist bir ortam var, Merkez Bankaları altın topluyor. Küresel piyasada belirsizlik var, jeopolitik gerilimler var. Putin, Asya ülkelerini ziyaret ediyor, petrol fiyatları ve dolar endeksi yükseliyor. Her yerde bir kafa karışıklığı var. Bu nedenle yatırımcı güvenli limana yani altına yöneliyor.

Peki yatırımcı ne yapmalı? Her zaman söylüyoruz. Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı gram altın. Son 22 yıldır birinciliği bırakmadı. Son 22 yılda yüzde 8.000'den fazla getiri sağladığı için yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kısa bir mola verdi ancak. 2024 yılında altın "Altın Çağı"nı yaşayacak. Bundan sonraki süreçte altın rezerv para olma özelliği taşıyacak.

GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler, altın yatırımı için uygun zaman kollayanlar için hala fırsat var. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden yükseliş trendinde olacak bir gram altın var. 2600-2700 daha sonra ise 3000 TL seviyesi bizi bekliyor. Ben 3.500 TL'lik öngörümü koruyorum. Elinde altın olanlar satış için acele etmemeli. Enflasyona karşı koruyacak en iyi yatırım aracıdır. Altında 'al unut dönemi' bitti bundan sonra fiyatına değil miktarına bakılmalı. Artık bundan sonra altın daha pahalı hale gelecek. Fiziki altın tarafında daha çok talep olacak.

‘ALTIN PAHALI’ DİYENLERE GÜMÜŞ ÖNERİSİ

"Gram altın 2.500 TL oldu, alamıyorum. Çok yükseldi. Altın alamayan ne yapacak? Hep altını konuşuyoruz. Peki ya gümüş? Gümüş 2022 yılında olduğu gibi 2024'ün ilk yarısında altını tahtından etti. Yüzde 20 civarında altın kâr ettirdi. Ama gümüş yüzde 40 civarında kâr ettirdi. 2.500 TL'den altın alamayan üzülmesin gramı 32 TL olan bir gümüş var. Ve altından daha çok kazandırıyor.”







