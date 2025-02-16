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Kuyumcular bile zor anlıyor! Altında inanılmaz hile... İçini onunla doldurup gramajını yükseltiyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 10:05
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Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşlar tarafından takip edilirken bir yandan da hem yatırım hem de düğün yapacaklar için ihtiyaç amaçlı altına ilgi sürüyor. Ancak uzmanlar altında yapılan hile konusunda özellikle uyarıyor. Şimdi de altın bileziğin gramajını yükseltmek için içine kum, alçı koyanlar bile çıktı. Kuyumcular altındaki hile ile ilgili olarak "Biz bile zor anlıyoruz" derken vatandaşın dikkat etmesi gerekenlere vurgu yaptı.

Kuyumcular bile zor anlıyor! Altında inanılmaz hile... İçini onunla doldurup gramajını yükseltiyorlar

Altındaki hileye bir yenisi daha eklendi. Kuyumcular ardı arkası kesilmeyen, altına kum hatta alçı bile ekleyen dolandırıcılardan bıktı. İşin uzmanları altın alırken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.

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GRAMAJINI YÜKSELTMEK İÇİN ALTINA KUM, ALÇI KOYANLAR ÇIKTI

Show Haber'de yer alan habere göre; altın alırken dikkat çünkü sahtekarlar işi abarttı, gramajını yükseltmek için altına kum, alçı koyanlar bile çıktı.

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GRAMAJI OLMASI GEREKENDEN DAHA AĞIR GELİYOR

Altına hile karıştıranlar içi boş olan bileziği kesiyorlar, ardından bilezikteki boşluktan içine kum, alçı veya bakır dolduruyorlar.

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Bu şekilde altının gramajı olması gerekenden daha ağır geliyor.

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Kuyumcu Abdurrahman Yel "14 ayar milyem ama içine 20 ayar damgayı da vurabilirler, rengini de tutturabilirler. İçi boş bir bileziğin içini doldurabilirler" dedi.

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Sahte hileli altın sadece müşterilerin değil kuyumcuların da meselesi.

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Mikrofon uzatılan kuyumcu "İki gün önce sahte çeyrek geldi. Normalde 1.75 olması lazım, ama 1.14. Gerçek olanda 1.80'i geçer" dedi.

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"BİZ BİLE ZOR ANLIYORUZ"

Altının sahte olup olmadığını anlamak zor olsa da bu konuda birtakım önlemler alınabilir.

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Kuyumcu "Biz bile zor anlıyoruz. O kadar kılıfına uyduruyorlar ki o merdiven altı yapanlar, tanıdık bildiği yerden almasını öneririm. Seri numarası yazıyor, seri numarasını yazarlar karta imza atıp kaşeli bir şekilde alabilirler" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.360,01
3.360,84
% -1.12
23:59
Ons Altın / TL
104.460,97
104.580,83
% -1.13
23:59
Ons Altın / USD
2.885,16
2.885,88
% -1.47
23:59
Çeyrek Altın
5.376,01
5.494,98
% -1.12
23:59
Yarım Altın
10.718,42
10.989,96
% -1.12
23:59
Ziynet Altın
21.504,03
21.912,70
% -1.12
23:59
Cumhuriyet Altını
22.777,00
23.121,00
% -0.55
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik dolandırıcı hile
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