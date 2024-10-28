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Kuyumcular perişan! Atölyeler bir bir kapanıyor... Gram altına talep olup takıya olmayınca para kazanamaz hale geldiler!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.10.2024 10:27
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Kuyumcular son dönemde sorun yaşıyor. Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler uzun yıllardan sonra ilk kez atölyelerini kapatma kararı aldı. Bir yıldan uzun bir süredir kota kısıtlamasının olması da kuyumcuların sıkıntıya düşmesine neden oldu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların yaşadığı bu zorlu dönemden kurtulmak için iki yöntem söyledi.

Kuyumcular perişan! Atölyeler bir bir kapanıyor... Gram altına talep olup takıya olmayınca para kazanamaz hale geldiler!

ABD'de yapılacak 5 Kasım seçimleri, jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının faiz indirime girmesi gibi etkenler altın fiyatlarını körükledikçe körükledi. Ayrıca, Türkiye ile uluslararası piyasa arasında oluşan kilogram başına 3 bin 500 dolarlık fark, iç piyasada altın talebini negatif etkiledi. Takı altında hacim son yılların en düşük seviyesine gerilerken, ihracat tarafı da uluslararası piyasa ile oluşan farktan darbe yedi.

Ekonomim'in haberine göre, son dönemin en kötü zamanları olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, imalat ve atölyelerin de dar boğazda olduğunu belirtti. Verilen bilgiye göre Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler uzun yıllar sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı aldı. Bu karar ile birlikte bişten çıkarmaların da artacağı konuşuluyorken diğer bir yandan da yerli üreticilerin de Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yerli ortaklar ile çalışarak üretim üslerini yurtdışına taşımaya başladığını dile getirdi.

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EN KÜÇÜK İŞLETMECİSİNDEN EN BÜYÜĞÜNE KADAR HAVADA OLUMSUZLUK VAR

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, dünyada yaşanan kaousun kuyumculuk sektörünü de etkilediğini belirtti ve bunlara 1 yılı aşkın bir süredir uygulanan altındaki kota kısıtlaması benzeri unsurlar da eklenince tüm sektörün sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Atayık, “Bugün, sektörün kalbi konumundaki İstanbul’da en ufak atölyeden büyük işletmelere, toptancısından mağaza sahibine, kuyum işletmelerine, esnafına, tüccarına, sanayicisine ve ihracatçısına varıncaya kadar herkes için olumsuz bir hava hakim. Diğer yandan düğün mevsiminde de satışlar beklentilerin çok altında kaldı. Piyasada moraller bozuk. Piyasada bugüne kadar hiç yaşamadığımız büyük bir durgunluk var” dedi.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜ İÇİN İKİ ÖNERİ SUNDU

Atayık, kuyumculuk sektöründe yaşanan bu durgunluğun çözümü için iki önerlerinin olduğunu ifade ederek, "Enflasyon Muhasebesi’nin kaldırılarak yerine Altın Esaslı bir Muhasebe sisteminin getirilmesini istiyoruz. İkinci de kota kısıtlamasından bir an önce vazgeçilmelidir. Örneğin; kota uygulamasını yumuşatan önlemlere ilişkin düzenleme çıktığında bu düzenlemenin atölyeleri de içermesi gerektiğini işaret ederek, çözüm önerimizi ‘Kapasite Raporları’ baz alınarak bu işlemin yapılmasının mümkün olacağını ilettik. Bu önerimiz, Ankara’da önemli bir karşılık buldu. ‘Yetki Belgesi’ olan perakende kuyumcularımızın ardından Kapasite Raporu bulunan atölyecilerimize de önümüzdeki günlerde altında kota hakkı verileceğine inanıyoruz. Öte yandan, Borsa İstanbul bünyesindeki Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın yönetiminde kuyumcu ve mücevhercilerin de temsil edilmesini çok önemli buluyoruz. Ayrıca, TCMB’nin bu süreçte piyasa yapıcılığı işlevini üstlenmesinin çok olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

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AÇILAN MAKAS SEKTÖRÜ PERİŞAN ETTİ

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı ve Meslek Katip Üyesi Ercan Özboyacı, uluslararası piyasa ile açılan fark nedeni ile son yılların en kötü fuarını yaşadıklarını söyledi. Yurtdışı müşterilerin bu fiyat farkına anlam veremedikleri için iş yapamadıklarını anlatan Özboyacı, “Sipariş yazamadılar. Şu anda Kuyumcukent’te ve diğer bölgelerdeki atölyeler bir hafta - 10 gün- 15 gün kapatmalara başladı. Uzun yıllardır ilk kez böyle kapatma kararı alınıyor. Bu durum işten çıkarmaları hızlandırabilir. İnsanlar iş yapamadıkları için ciddi olarak küçülmeye başlayacak" dedi.

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TAKI DEĞİL GRAM ALTIN ALINIYOR: "ANLAMI YOK"

Altına ulaşabilmenin güç olduğunu belirten Özboyacı, İç piyasadaki hareket sadece gram ve külçe altın gibi yatırımlık altınlarda söz konusu. Yoksa takı aksesuarda hacim ya da iş de yok. Jeopolitik riskler nedeni ile insanlar daha da yükseleceğini öngörerek altın yatırımı yapıyor. Ama bizim için gram ya da külçenin satılmasının bir faydası yok. Atölyelerimiz, imalathanelerimiz takı üretemedikten sonra ya da biz katma değerli bir mal satamadıktan sonra bir faydası maalesef yok" sözlerini kullandı.

Son yılların en kötü 2 yılını yaşadıklarını aktaran Özboyacı, "Şu an makro hedefler baz alındığı için bizim gibi mikro sektörler çok önceliklendirmiyor. Biraz daha dişinizi sıkacaksınız diyorlar ama bu biraz daha kısmı bir yıl daha sürecek. Acil talebimiz ilk aşamada kotanın kaldırılması. Bu uygulama tüm dünya piyasalarından koparıyor sizi. Uluslararası bir iş yapamıyorsunuz. Kotanın tamamen kaldırılması mümkün değilse de en azından ihracat yapanlara kota uygulanmasın" diyerek sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.018,76
3.019,20
% -0.33
10:42
Ons Altın / TL
93.928,16
93.959,48
% -0.27
10:57
Ons Altın / USD
2.740,14
2.740,49
% -0.26
10:57
Çeyrek Altın
4.830,01
4.936,39
% -0.33
10:42
Yarım Altın
9.629,84
9.872,78
% -0.33
10:42
Ziynet Altın
19.320,06
19.685,18
% -0.33
10:42
Cumhuriyet Altını
20.815,00
21.130,00
% 0.31
13:03
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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın takı
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