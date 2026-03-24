Kuyumcularda altın yoğunluğu: 'Dükkanı açmamla almak için koştular'

Altın fiyatları düştü, vatandaş kuyumculara akın etti! Batman'da döviz işletmeciliği yapan Mahsum Doğruer, fiyatlardaki sert düşüşün piyasada ciddi bir hareketliliğe yol açtığını belirtti.

Doğruer, son iki haftalık değişimi şu verilerle özetledi:

"OLAĞANÜSTÜ BİR TALEP VARDI"

''İki hafta önce 7 bin 300 - 7 bin 500 lira bandındayken, şu an 6 bin 700 - 6 bin 800 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın, 12 bin - 12 bin 100 lira seviyelerinden 11 bin - 11 bin 100 lira bandına çekildi. Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte mağazalarda yoğunluk yaşandı. Fiyatlar düştüğü için doğal olarak büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle altın borcu olan vatandaşlar bu düşüşü fırsat bilerek alıma geçiyor. Tabii yatırım amacıyla alanlar da azımsanmayacak kadar çok. Bugün olağanüstü bir talep vardı, fiyatlar düştükçe ilginin daha da arttığını net bir şekilde görüyoruz.''

"SABAH İŞ YERİMİ AÇMAMLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR ADETA ALTIN ALMAYA KOŞTU"

Döviz işletmeciliği yapan Celal Uğurlu da ''Ramazan Bayramının sona ermesiyle birlikte altın fiyatları gevşemeye başladı. Fiyatlardaki bu düşüşle beraber altına yönelik yoğun bir talep oluştu. Sabah iş yerimi açmamla birlikte vatandaşlar adeta altın almaya koştu. Halkın altına olan talebi oldukça yüksek, en çok çeyrek, yarım ve tam altın satılıyor. Özellikle çeyrek altına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle şu an stoklarımızda çeyrek ve yarım altın kalmadı. Talebin odağında Cumhuriyet altını, tam altın ve çeyrek altın yer alıyor. Güncel satış fiyatlarımız ise; çeyrek altın 11 bin 250 lira, tam altın 44 bin lira ve cumhuriyet altını 45 bin lira seviyesindedir'' dedi.



