Kuyumcularda altın yoğunluğu: 'Dükkanı açmamla almak için koştular'

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, piyasayı hareketlendirdi. Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar, hem borçlarını kapatmak hem de yatırım yapmak için kuyumcuların yolunu tuttu.

Altın fiyatları düştü, vatandaş kuyumculara akın etti! Batman'da döviz işletmeciliği yapan Mahsum Doğruer, fiyatlardaki sert düşüşün piyasada ciddi bir hareketliliğe yol açtığını belirtti.

Doğruer, son iki haftalık değişimi şu verilerle özetledi:

"OLAĞANÜSTÜ BİR TALEP VARDI"

''İki hafta önce 7 bin 300 - 7 bin 500 lira bandındayken, şu an 6 bin 700 - 6 bin 800 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın, 12 bin - 12 bin 100 lira seviyelerinden 11 bin - 11 bin 100 lira bandına çekildi. Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte mağazalarda yoğunluk yaşandı. Fiyatlar düştüğü için doğal olarak büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle altın borcu olan vatandaşlar bu düşüşü fırsat bilerek alıma geçiyor. Tabii yatırım amacıyla alanlar da azımsanmayacak kadar çok. Bugün olağanüstü bir talep vardı, fiyatlar düştükçe ilginin daha da arttığını net bir şekilde görüyoruz.''

"SABAH İŞ YERİMİ AÇMAMLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR ADETA ALTIN ALMAYA KOŞTU"

Döviz işletmeciliği yapan Celal Uğurlu da ''Ramazan Bayramının sona ermesiyle birlikte altın fiyatları gevşemeye başladı. Fiyatlardaki bu düşüşle beraber altına yönelik yoğun bir talep oluştu. Sabah iş yerimi açmamla birlikte vatandaşlar adeta altın almaya koştu. Halkın altına olan talebi oldukça yüksek, en çok çeyrek, yarım ve tam altın satılıyor. Özellikle çeyrek altına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle şu an stoklarımızda çeyrek ve yarım altın kalmadı. Talebin odağında Cumhuriyet altını, tam altın ve çeyrek altın yer alıyor. Güncel satış fiyatlarımız ise; çeyrek altın 11 bin 250 lira, tam altın 44 bin lira ve cumhuriyet altını 45 bin lira seviyesindedir'' dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.281,54
6.282,38
% 0.07
11:47
Ons Altın / TL
195.695,35
195.743,63
% 0.24
12:02
Ons Altın / USD
4.412,90
4.413,72
% 0.15
12:02
Çeyrek Altın
10.050,47
10.271,70
% 0.07
11:47
Yarım Altın
20.038,12
20.543,39
% 0.07
11:47
Ziynet Altın
40.201,87
40.961,14
% 0.07
11:47
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

