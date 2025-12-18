FİNANS

Kuyumculardan 'emanet altın' uyarısı: 'Yüksek getiri var' diye bırakıyorlar

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık emanet altın mağduriyetine karşı vatandaşa uyarıda bulunup "Altınları kasaları varsa kasada veya bankada saklamalarını tavsiye ediyoruz. Emanet altınları kuyumcularımızın alması, saklaması, kullanması suç" derken "Sektöre dışarıdan gelenler kuyumculuk adı altında bu işlere tenezzül ediyor ve vatandaşlar kanıp 'yüksek getiri var, kar payı var' diye altınlarını emanet bırakıyor. Sonra altınlarını kaybetme olaylarıyla karşılaşıyor" şeklinde konuştu.

Altınlarını kuyumculara emanet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetler son dönemde artış gösteriyor. Kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemede ise kuyum işletmelerinin, altın veya herhangi bir menkulü emanet alamayacağı ya da başka bir amaçla saklayamayacağı hüküm altına alınmış bulunuyor.

Söz konusu düzenleme ile kayıt dışılığın ve vatandaş mağduriyetinin önlenmesi ile kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığının bu aykırılığı tespit etmesi halinde, 2025 yılında her bir aykırılık için 22 bin 807 lira ile 684 bin 214 lira arasında idari para cezası uygulama yetkisi bulunuyor. Uygulanan idari para cezalarının tutarları ise 2026 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.

"EĞER O EMANET ALTINLAR KUYUMCUDAYSA EMANET OLARAK GÖZÜKMEZ"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği hatırlatarak, daha önce İKO’nun bu konuda uyarılarda bulunduğunu anımsattı.

Atayık, kuyumcuların emanet altın almalarının ve bunları saklamalarının yasal olmadığını belirterek, “Eğer o emanet altınlar kuyumcuda bulunuyorsa emanet olarak değerlendirilmez. Maliye, o altınları kuyumcunun envanteri olarak tespit eder ve gerekli mali denetimler ile cezai işlemleri uygular. Kuyumcularımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kuyumculara emanet altın bırakılması konusunda Atayık, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Kuyumculuk yıllardan beridir vatandaşın gözünde çok değerli ve güvene dayalı bir meslektir. Fakat son zamanlarda bu sektöre dışarıdan gelen insanlar kuyumculuk adı altında bu işlere tenezzül ediyorlar ve vatandaşlar da buna kanıp 'yüksek getiri var, kar payı var' diye altınlarını emanet bırakıyorlar. Sonra da altınlarını kaybetme olaylarıyla karşılaşıyorlar. Bu tarz durumların önüne geçmek için vatandaşlarımızın altınlarını kasaları varsa kasalarda veya bankalarda saklamalarını tavsiye ediyoruz. Emanet altınları kuyumcularımızın alması, bunu saklaması, kullanması suç."

Bu tür olayların yaşanması halinde kuyumcuların da töhmet altında bırakıldığına dikkati çeken Atayık, yaşanan vakalar nedeniyle dürüst kuyumcuların da itibarının zedelendiğini söyledi.

"ALTIN ALIRKEN ODA VE DERNEK ÜYESİ OLAN KUYUMCULARIMIZDAN ALABİLİRLER"

Son dönemde ortaya çıkan imitasyon veya düşük ayarlı altın konusunda da uyarılarda bulunan Atayık, “Altın alırken oda ve dernek üyesi kuyumculardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilir. Türkiye’de yaklaşık 40 bin kuyumcu bulunuyor. Her ilde, her ilçede, her mahallede kuyumcumuz var ve çoğu kişinin bir aile kuyumcusu mevcut. Vatandaşlar, güvendikleri ve tanıdıkları kuyumculardan bu alışverişleri rahatlıkla yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Altın ve mücevher alırken ürünü görerek satın almanın her zaman daha doğru olduğunu vurgulayan Atayık, internet üzerinden yapılan altın ve mücevher alışverişlerinde ürünlerin farklı şekilde gösterilebildiğini dile getirdi.

Atayık, internetten yapılan alışverişlerde bazı ürünlerin sertifikasının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sertifikası olmayan ürünler için tedbir amaçlı çalışmalar yaptık. Oda olarak İKO-güvenCE etiketini çıkardık. Bu etiketi alan firmalar vatandaşlarla bir sözleşme imzalamış oluyor, odayla firma sözleşme imzalıyor. Vatandaşı burada korumuş oluyoruz. Zaten portallara ve büyük sitelere biz bu yazılarımızı yazdık. Biz bu etiketi olmayan veya odalara üye olmayan firmaların satışına imkan verilmesin istiyoruz. Burada bir mağduriyet oluşuyor. Çünkü vatandaş ne aldığını, kaç ayar aldığını, nasıl aldığını görerek almadığı için zor duruma düşüyor. Bazı portal siteler İKO-güvenCE etiketi olmayan veya odaya üye olmayan firmaların satışlarını durdurmuş vaziyette. Bu, vatandaşlarımız için iyi bir şey oluyor."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın kasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
