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Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek... Hepsini değiştiriyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 13:09
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Kesme altınların kuyumculardaki satışı Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte yasaklanmıştı. Elinde halihazırda kesme altın bulunan vatandaşlar ise şimdi Kapalıçarşı'ya giderek elindeki altınları bozdurmaya başladı. Vatandaşların ellerindeki altınları gram altın ya da çeyrek altınla değiştirdiği öğrenildi.

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek... Hepsini değiştiriyorlar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte artık kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışına izin verilmeyecek. Peki, kuyumcularda son durum ne? Vatandaşlar ellerindeki kesme altınları bozdurmaya başladı mı?

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"VATANDAŞLAR KAPALIÇARŞI'YA GELİP ELLERİNDEKİ KESME ALTINLARI BOZDURMAYA BAŞLIYOR"

Ekol TV'de yer alan haberde, muhabir İremnaz Aksoy "Hareketlilik yavaş yavaş Kapalıçarşıda da başlamış durumda. Tabii sabahın ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar Kapalıçarşı'ya gelip ellerindeki kesme altınları bozdurmaya başlıyor. Biliyorsunuz cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre artık kesme altınların satışı kuyumcularda yasaklandı. Tabii kuyumcular derken belirli kuyumculardan bahsetmiyoruz, tüm esnaftan bahsediyoruz, hem Kapalıçarşı'da hem de normal ticari şubelerden, dışarıda cadde üstündeki kuyumculardan bahsediyoruz. Biliyorsunuz önceden 0,25 gram, 0,50 gram gibi altınlar vardı. Onlar da kaldırıldıktan sonra vatandaş bütçe dostu olarak kesme altına yönelmişti. Artık o da kapandı, bir devir sona ermiş oldu.

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"YASAKLANMASI ÇOK İYİ OLDU"

Haberde mikrofon uzatılan, elinde kesme altını olan ve bozdurmaya gelen bir vatandaş "Bozduracağım. Normalde sadece imalatçıların bunu alması lazım, yasaklanması çok iyi oldu. İmalatçılara yarıyor bu, vatandaşa yaramaz bu" ifadelerini kullandı.

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"GRAMLA YA DA ÇEYREKLE DEĞİŞTİRİYORLAR"

Muhabir İremnaz Aksoy ise "Kesme altınları yavaş yavaş vatandaş artık satmaya başladı. Onun yerine gramla ya da çeyrekle değiştiriyor. Tabii gramına göre de fiyat değişmiş oluyor" şeklinde konuştu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.532,29
3.532,73
% 0.46
13:15
Ons Altın / TL
109.714,54
109.834,46
% 0.38
13:30
Ons Altın / USD
2.995,21
2.995,45
% 0.36
13:30
Çeyrek Altın
5.651,67
5.776,01
% 0.46
13:15
Yarım Altın
11.268,03
11.552,04
% 0.46
13:15
Ziynet Altın
22.606,70
23.033,42
% 0.46
13:15
Cumhuriyet Altını
22.789,00
23.271,00
% -2.37
13:11
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın kesme altın
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