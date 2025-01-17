FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Merkez Bankası'ndan altın ithalatı için uyarı: 'Yanlış yorumlanabilir' Bu uygulama sonrası sarı madende tüm dengelerin yeri değişti!

Merkez Bankası'ndan altın ithalatı için uyarı: 'Yanlış yorumlanabilir' Bu uygulama sonrası sarı madende tüm dengelerin yeri değişti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, bloğunda yeni bir yazı yayımladı. İşlenmemiş altın ithalatında keskin bir düşüş yaşanırken, mücevherat ithalatında artış görülmesine dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın ekonomistleri konu ile ilgili uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Merkez Bankası'ndan altın ithalatı için uyarı: 'Yanlış yorumlanabilir' Bu uygulama sonrası sarı madende tüm dengelerin yeri değişti!

Altına olan rağbet Türkiye'de son bulmuyor. Son iki yıldan beri altın ithalatına uygulanan kotadan doalyı sarı maden farklı bir seyre girmişti 7 Ağustos 2023 tarihinde altın ithalatında kota uygulanmaya başlanmış ve altın ticaretinde önemli değişimler yaşanmıştı.

MÜCEVHERAT İTHALATI İVME KAZANDI

Ağustos 2023’te yürürlüğe giren kota uygulamasından önce, işlenmemiş altının 12 aylık birikimli ithalatı 34 milyar doları buluyordu. Ancak 2024 Kasım itibarıyla bu rakam 17 milyar doların altına geriledi. Öte yandan, aynı dönemde mücevherat ithalatı büyük bir ivme kazandı. Ağustos 2023’te 1,6 milyar dolar olan 12 aylık mücevherat ithalatı, neredeyse dört katına çıkarak 6,4 milyar doları aştı.

thumbs_b_c_e8332e7fffa1898bdf8d3b83964a185c

İTHALATTA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Kota uygulaması sonrası işlenmemiş altın ve mücevherat ithalatının toplamında da belirgin bir düşüş gözlemlendi. Ağustos 2023’te toplam 35,5 milyar dolar olan bu rakam, 2024 Kasım itibarıyla 23 milyar dolara indi.

MÜCEVHERAT, TÜKETİM MALI İTHALATINI YÜKSELTTİ

Bu değişim, tüketim malları ithalatında da etkisini gösterdi. 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam tüketim malları ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında arttı. Bu artışın 9,2 puanlık kısmı mücevherat ithalatından kaynaklandı. Diğer tüm tüketim mallarının katkısı ise yalnızca 3,9 puanda kaldı.

Altın-10

EKONOMİSTLERDEN KRİTİK UYARI

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistleri, mücevherat ithalatındaki olağandışı artışın tüketim harcamalarına olan etkisine dikkat çekiyor. Ekonomistler, mücevherat ithalatının toplam ithalat​ üzerindeki etkisinin göz ardı edilmesi durumunda, ithalat artışlarının yanlış yorumlanabileceğini vurguluyor. Özellikle kısa vadeli analizlerde mücevherat ithalatı verilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Hissenet
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.100,90
3.101,51
% 0.26
10:33
Ons Altın / TL
96.339,28
96.364,80
% 0.15
10:48
Ons Altın / USD
2.709,89
2.710,38
% -0.21
10:48
Çeyrek Altın
4.961,43
5.070,97
% 0.26
10:33
Yarım Altın
9.891,86
10.141,95
% 0.26
10:33
Ziynet Altın
19.845,73
20.221,86
% 0.26
10:33
Cumhuriyet Altını
20.483,00
20.803,00
% 0.87
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.