Merkez Bankası'ndan altın ithalatı için uyarı: 'Yanlış yorumlanabilir' Bu uygulama sonrası sarı madende tüm dengelerin yeri değişti!

Altına olan rağbet Türkiye'de son bulmuyor. Son iki yıldan beri altın ithalatına uygulanan kotadan doalyı sarı maden farklı bir seyre girmişti 7 Ağustos 2023 tarihinde altın ithalatında kota uygulanmaya başlanmış ve altın ticaretinde önemli değişimler yaşanmıştı.

MÜCEVHERAT İTHALATI İVME KAZANDI

Ağustos 2023’te yürürlüğe giren kota uygulamasından önce, işlenmemiş altının 12 aylık birikimli ithalatı 34 milyar doları buluyordu. Ancak 2024 Kasım itibarıyla bu rakam 17 milyar doların altına geriledi. Öte yandan, aynı dönemde mücevherat ithalatı büyük bir ivme kazandı. Ağustos 2023’te 1,6 milyar dolar olan 12 aylık mücevherat ithalatı, neredeyse dört katına çıkarak 6,4 milyar doları aştı.

İTHALATTA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Kota uygulaması sonrası işlenmemiş altın ve mücevherat ithalatının toplamında da belirgin bir düşüş gözlemlendi. Ağustos 2023’te toplam 35,5 milyar dolar olan bu rakam, 2024 Kasım itibarıyla 23 milyar dolara indi.

MÜCEVHERAT, TÜKETİM MALI İTHALATINI YÜKSELTTİ

Bu değişim, tüketim malları ithalatında da etkisini gösterdi. 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam tüketim malları ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında arttı. Bu artışın 9,2 puanlık kısmı mücevherat ithalatından kaynaklandı. Diğer tüm tüketim mallarının katkısı ise yalnızca 3,9 puanda kaldı.

EKONOMİSTLERDEN KRİTİK UYARI

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistleri, mücevherat ithalatındaki olağandışı artışın tüketim harcamalarına olan etkisine dikkat çekiyor. Ekonomistler, mücevherat ithalatının toplam ithalat​ üzerindeki etkisinin göz ardı edilmesi durumunda, ithalat artışlarının yanlış yorumlanabileceğini vurguluyor. Özellikle kısa vadeli analizlerde mücevherat ithalatı verilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.