FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Modi vatandaşa seslendi: 'Bir yıl altın almayın'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, döviz rezervlerini korumak için Hintlilere en az bir yıl boyunca altın almaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Modi vatandaşa seslendi: 'Bir yıl altın almayın'
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle derinleşen enerji krizi ve yükselen petrol fiyatlarının ardından yakıt tüketiminin ve döviz çıkışının azaltılması ile yerli ürün kullanımının artırılması çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre Modi, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da yaptığı konuşmada, küresel ekonomik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve enflasyon baskılarına karşı ülkenin ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara "milli sorumluluk taşıyan" yaşam tercihleri yapmaları çağrısında bulunan Modi, "Her şey için ithalata bağımlı olursak ülke nasıl ilerleyebilir?" ifadesini kullandı.

"ALTIN ALIMLARINDAN KAÇININ"

Modi, döviz rezervlerini korumayı "vatanseverlik görevi" olarak niteleyerek döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istedi.

Yurt dışı tatilleri ve yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının da sınırlandırılması gerektiğini belirten Modi, yurt içi turizmin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Modi, yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla uzaktan çalışma, çevrim içi toplantı ve sanal konferans gibi yöntemlerin yeniden değerlendirilebileceği mesajı verdi.

Petrol ve dizel tüketiminin azaltılması gerektiğini kaydeden Modi, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması, araç paylaşımı yapılması, yük taşımacılığında demir yollarının tercih edilmesi ve elektrikli araç kullanımının artırılması çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönemBakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem
Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldıBafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Lukaku Fenerbahçe’ye mi geliyor? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

Lukaku Fenerbahçe’ye mi geliyor? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.