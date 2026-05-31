Ticaret Bakanlığı: 'Otomotiv firmasına 863 milyon TL para cezası uygulandı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir otomobil firmasına kesilen 863 milyon TL civarındaki ceza hakkında açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddianın asılsız olduğu dile getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN O İDDİALARA YALANLAMA

Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi.

"Bazı basın yayın organlarında, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Reklam Kurulu’nun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır. Dolayısıyla; bugün, bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İDARİ PARA CEZALARI ÜST LİMİTİ HATIRLATILDI

Öte yandan, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezaları reklamın yayınlandığı mecraya göre değişmektedir. Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak, televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 liraya, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 liraya, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 liraya kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde, para cezaları tekrar edebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır