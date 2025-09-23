Nakit ihtiyacı olup yatırımını bozacaklar dikkat! 5 bin TL'yi geçti, gözler 19.35'te 'Bu hafta altın için...'

Altın 23 Eylül sabahın rekor ile uyandı. 5 bin 3 lira ile başlayan gram altın şu sıralar 4 bin 982 lira seviyesinde. Altın fiyatları hem küresel hem de yurt içi piyasalarda hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bugün ise gözler Powell'ın yapacağı açıklamalara çevridi; altının bu kadar yükselmesinin nedeni ise doların zayıflaması ve faiz indirimi beklentileri, değerli metale destek sağlayan unsurlar oldu.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın ise bu hafta en yüksek 3 bin 759 dolar seviyesini görürken bu saatlerde 3 bin 747 dolar seviyesinde seyrediyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, kısa vadeli trendin hâlen yukarı yönlü olduğunu ancak teknik nedenlerle gün içinde düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Wong’a göre altındaki kritik destekler 3 bin 710 ve 3 bin 690 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Ayrıca bugün TSİ 19.35'te konuşma yapacak olan Powell’ın para politikasına dair vereceği mesajlarda yakından takip edilecek. Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran, Fed’in para politikasını gereğinden sıkı değerlendirdiğini, agresif faiz indirimleri yapılmazsa işgücü piyasasının risk altına gireceğini söyledi. Üç farklı Fed yetkilisi de enflasyon risklerine karşı daha temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini savundu.



Fed, gelecek toplantılarda ek indirimlere işaret ederken, kalıcı enflasyona karşı da uyarı yaptı. CME FedWatch verileri, Ekim ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 90, Aralık ayı içinse yüzde 75 olarak gösteriyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın alacaklara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:



"Altını çıkarıyorlar. Bitcoin’i geriletiyorlar. Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam ve bu hafta altın almak için uygun bir hafta benim nazarımda değildi"



Memiş, altın alacaklarının kar satışlarını beklemeleri gerektiğini vurgulayarak, kritik sorunun cevabını şu cümlelerle verdi:



"Bu haftanın özelinde veya önümüzdeki hafta ev aldım, araba alacağım, nakit paraya ihtiyacım var. Bu hafta bozdurmalı mıyım? Sorusunun cevabı evet. Elimde TL varsa dolarda beklemeyi tercih ederim. Yıl sonuna kadar yine 127.500 dolar seviyesi benim odağımda olacak rakam. O yüzden Bitcoin bana göre altına kıyasla ucuz, gümüşe göre ucuz, Euro'ya göre ucuz, dolar da ucuz. Bu haftanın iki önemli enstrümanları var: ucuz olan dolar ve Bitcoin"