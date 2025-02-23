'O fiyatlardan gram altın alamayacaksınız' Altındaki yükseliş için 'Hazır olun' diyerek uyardı 'Sert düşüşler...'

Altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çeken seviyelerde olmaya devam ediyor. Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altında son durum merak edilirken bu yükselişin nedeni ne araştırılıyor. Peki, altın daha da yükselecek mi, gram altın tahmini ne kadar? Altın almak isteyenler merakla beklerken finans analisti İslam Memiş'ten çarpıcı bir yorum geldi. İşte altın fiyatlarında son durum ve beklentiler...

"ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER KAÇINILMAZ OLDU"

TGRT Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla gram altın 3548 lira seviyesinde. Ons altın 2934 dolar seviyesinde. 3050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın 3548 lira seviyesine kadar yükselerek gramında 498 liralık bir getiri sağladı. 2623 dolar seviyesinde yıla başlayan ons altın 2934 dolara yükselerek bugün itibarıyla 311 dolarlık bir getiri sağlamış oldu. Gram altın tarafında yüzde 16,5, ons altın tarafında yüzde 11,5 civarında bir getiri gördük. Neden? Çünkü Trump'ın söylemleri, ticaret savaşları burada çok önemli. Ticaret savaşları resmen başladıktan sonra dünyadaki altın tüccarları veya altın şirketleri altın ithalatına vergi gelecek endişesiyle Londra'daki altınları Amerika'ya transfer noktasında yoğun bir talep oluşturdu. 38 milyar dolar civarında işte 13 milyon onsluk bir transfer gerçekleşiyor. Bu talep gerçekleşince ister istemez altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz oldu.

"ALTIN FİYATLARI YILA YÜKSELİŞLE BAŞLADI AMA..."

Diğer yandan Çin devleti kendi ülkelerindeki sigorta şirketlerine altın alım satım yapma etkisi verdi. Varlıklarının yüzde 1'ini altın olarak alabilecekler veya satabilecekleri. Bu da 27 milyar dolarlık bir altın talebi oluşma ihtimalini güçlendirdi. Diğer yandan Fed'in altınları fiziki olarak hazineye devredecek ve Amerika büyük bir ihtimalle bu altınlarla borcunu ödeyecek. Yine perde arkasındaki gelişmelere baktığımız zaman Dünya Altın Konseyi 20 yıldır dünyadaki merkez bankalarının altın rezervlerini sürekli açıklıyorlar. Amerika'da ne hikmetse 8133 ton civarındaki altın ne düşüyor ne yükseliyor, hep böyle stabil kalıyor. Trump da perde arkasından gelen haber akışlarında acaba burada tekrar bu kadar altın var mı, sayacağım diye bir söylem endişesi oluşuyor. Bu da altın fiyatlarındaki yükselişlerde etkili oldu ve sonuç itibarıyla yıla yükselişle başladı altın fiyatları, 'ama'sı var, 'ama'sı çok önemli. Çünkü bu kadar yüksek agresif yükselişler gelince ki Kasım ayında kamuoyuna 2025 yılına ilişkin öngörümü paylaşmıştım altın yatırımcıları için.

"BU KADAR AGRESİF YÜKSELİŞLERDEN SONRA SERT DÜŞÜŞLERE DE HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

Ons altın tarafında 3050 - 3080 dolar, gram altın tarafında yılın ikinci yarısı ile alakalı 4000 - 4500 lira seviyesiyle alakalı öngörü mü ilan etmiştim. Aynı düşüncem geçerli ancak... Orta ve uzun vadede yola devam, yeni zirvelere hazır olmak gerekiyor ama bu kadar agresif yükselişlerden sonra sert düşüşlere de hazır olmak gerekiyor. Teknik düzeltmelere hazır olmak gerekiyor. İşte bugüne kadar altın almamış, alamamış, uyarıları dikkate almamış, yeni eline para geçen, düğün yapacak, borcu olan vatandaşlarımız korku, kaygı, tedirginlik içinde bekliyor.

"2024 YILINDAKİ FİYATLAR GİBİ 3000 LİRADAN GRAM ALTIN ALAMAYACAKSINIZ AMA YİNE DE O DÜZELTME HAREKETLERİNİ MUTLAKA YAPACAK"

Ve uluslararası şirketler Kasım ayında açıkladığım bu rakamları doğrular nitelikte son günlerde 3000 dolar, 3500 dolar analizleri yapmaya başladı, biraz daha üflemeye başladılar. Ama işte Kasım ayında açıkladık bu rakamları, bizim için sürpriz yok ortada ve dolayısıyla insanlar böyle korku pompalamaya da gerek yok. Sakin, sabırlı, o teknik düşüşleri mutlaka beklemeniz gerekiyor. Tabii ki 2024 yılındaki fiyatlar gibi 3000 liradan gram altın alamayacaksınız ama yine de o düzeltme hareketlerini mutlaka yapacak korku ve endişeye gerek yok. Altın fiyatlarında özellikle 2024 yılına ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştım; Bitcoin altın yarışı göreceksiniz 2025 yılında ve bu ilk çeyrekte altına yol verdiler, kripto paraları baskıladılar ama sıra bitcoin'e geliyor tekrar altını baskılayarak muhtemelen Bitcoin tarafına yol verecekler diye duruyor"