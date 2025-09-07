FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

Canlı altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarındaki hareketlilik hem altın yatırımcısının hem de altın almayı düşünen vatandaşın gündeminde. Art arda rekorların geldiği gram altında önümüzdeki günlerde hangi rakamların görüleceği ve seyrinin nasıl olacağı merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tuğsavrol gram altın için rakam da verdi. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 Pazar güncel altın fiyatları...

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'
Hande Dağ

Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler çerçevesinde şekillenmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde peş peşe rekorlar gelmişti. Altın yatırımcısı gözünü fiyatlardan alamazken altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın fiyatları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte anlık altın fiyatları ve altın yorumları...

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 1

Geçtiğimiz günlerde gram altın ve ons altın peş peşe rekorlar kırdı. Gram altın fiyatında en yüksek 4774 TL seviyesi test edilirken ons altın fiyatında ise en yüksek 3600 dolar seviyesi test edildi. Ons altın fiyatı güncel olarak 3.587 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 4756 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 2

"O İKİ ARA RAKAM ÇOK ÖNEMLİ"

Ekol TV yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle altın tarafındaki artışı görüyoruz. Fakat tabii burada altının rallisi yanı sıra gümüşte de aynı ralliyi, benzer ralliyi görebiliyoruz ve hatta daha da üzerine koyduğunu söyleyebiliriz.

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 3

Tabii bunun başlangıcına hemen dönelim. 22 Ağustos itibarıyla aslında Jackson Hall toplantısında Fed tarafından faiz indirimi sinyali ciddi anlamda verildi ve bu anlamda 22 Ağustos'tan bu yana artış gördüğümüz altında son hafta itibarıyla yüzde 5'lik artışı da görerek aslında maksimum seviyesine şu an için en azından maksimum seviyesine vardığını görmekteyiz. Ons bazında şu an 3590 seviyesindeyiz. Burada 3550 kritik seviyeyi geçtik. Özellikle 3595 seviyesi, 3610 seviyesi. O iki ara rakam çok önemli. 3610'u geçersek çünkü hızlı bir şekilde tekrardan yeni yükselişleri görme ihtimalimiz olabilir. Fakat bu tabii ki 17 Eylül'de olacak. Fed faiz indirimi sonrasında görme ihtimalimiz var.

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 4

Önümüzdeki hafta itibarıyla Amerika enflasyonu açıklanacak. Bizim tarafımızdan faiz kararı gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, aynı zamanda da Avrupa tarafından faiz kararları gelecek. Bunları takip ederek özellikle fiyatların ne yöne gideceğini merakla takip ediyor olacağız.

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 5

"KÜÇÜK RAKAMDA OLDUĞU İÇİN GÖZE ÇARPMIYOR AMA..."

Altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Güvenli liman simgesini her zaman taşıyor diyebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ki sene başından bu yana yüzde 75 civarında neredeyse üzerine koymuş bir gram altın TL var. Ons tarafında da benzer rakamlar söz konusu. Burada ons gümüş tarafında yüzde 78'e yakın yani aslında yüzde 10 daha fazla altından daha çok kazandırdığını görmekteyiz. Küçük rakamda olduğu için göze çarpmıyor ama şu an gümüşün de TL karşılığı 55'lere vardığını söylemekte fayda var. Hedefsel olarak önünde bir 70 TL var.

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 6

"SENE SONUNA KADARKİ SÜREÇTE MUHTEMELEN TEST EDECEĞİ RAKAMLAR İÇERİSİNDE 5200'Ü SAYABİLİRİZ"

Altına da baktığımız zaman altın tarafında gram altın tarafında 4800'lerdeyiz. Hedefsel olarak önünde bir 5200 var. Sene sonuna kadarki süreçte muhtemelen test edeceği rakamlar içerisinde 5200'ü sayabiliriz. Birçok yatırım kuruluşlarından da şu an açıklama geliyor. Goldman Sachs olsun, Fitch olsun, 5000 ons beklentisi, 4000 ons beklentisini tekrar ettiler. Burada bakıldığı zaman altın kaostan beslenen bir varlık.
Yani özellikle ons altın tarafında yükselişlerin şu an için daha da devam edebilecek olduğunu söyleyebiliriz"

O rakamı geçerse... Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti Göze çarpmıyor ama... 7

7 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3587 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 4756 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7777 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 15 bin 555 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 32 bin 89 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 78 bin 63 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Microsoft, Kızıldeniz'deki kablo kesintilerinin Azure bulut platformunu etkilediğini açıkladıMicrosoft, Kızıldeniz'deki kablo kesintilerinin Azure bulut platformunu etkilediğini açıkladı
Bakan Uraloğlu hava yolunu kullanan yolcu sayısını değerlendirdi!Bakan Uraloğlu hava yolunu kullanan yolcu sayısını değerlendirdi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.756,20
4.756,89
% 1.39
23:59
Ons Altın / TL
147.733,42
148.105,71
% 1.36
23:58
Ons Altın / USD
3.587,06
3.587,58
% 1.18
23:58
Çeyrek Altın
7.609,93
7.777,52
% 1.39
23:59
Yarım Altın
15.172,29
15.555,04
% 1.39
23:59
Ziynet Altın
30.439,71
31.014,94
% 1.39
23:59
Cumhuriyet Altını
31.759,00
32.239,00
% 0.07
13:05
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

Gitmeye korkuyorlar ama tadına bayılıyorlar!

Gitmeye korkuyorlar ama tadına bayılıyorlar!

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.