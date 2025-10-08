FİNANS

Ons altın ilk kez 4 bin doları geçti! Rekora doymadı, 1400 doların üzerinde değer kazandı

Ons altın, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi. İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

ABD'DEKİ BÜTÇE KRİZİNİN ETKİSİ

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu ifade etti. (AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.413,35
5.413,92
% 1.35
10:24
Ons Altın / TL
168.301,11
168.344,93
% 1.32
10:39
Ons Altın / USD
4.035,09
4.035,57
% 1.27
10:39
Çeyrek Altın
8.661,36
8.851,77
% 1.35
10:24
Yarım Altın
17.267,76
17.702,87
% 1.35
10:24
Ziynet Altın
34.643,79
35.297,47
% 1.35
10:24
Cumhuriyet Altını
36.761,00
37.316,00
% 1.58
16:04
