'Özel bir bilgi vereyim' İslam Memiş'ten altın uyarısı 'Makas aralığını açarlar, fiyatı düşük alırlar'

Altın almak isteyen de altın bozdurmak isteyen de altın fiyatlarındaki son durumu anbean takip ediyor. Bu noktada uzman isimlerin altına dair değerlendirmeleri de merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten son olarak vatandaşlara dikkat çeken uyarılar geldi.

"ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINA BAKIYOR"

TGRT Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

Trump dedi ki Avrupa Birliği'ne ben yüzde 50 ek vergi getireceğim dedi. Piyasalar böyle tekrar kaygılı, tekrar böyle panik oldu. Altın fiyatları tekrar yükseldi. Altın yatırımcıları dedi ki o düşüşler bitti, tekrar yükseliş başladı. Ve Trump pazar gecesi dedi ki vazgeçtim dedi, 9 Temmuz'a kadar ben bunu galiba devam ettireceğim dedi. Tekrar altın fiyatlarında düşüşle haftaya başladık. O yüzden iki dudağının arasına bakıyor altın fiyatları Trump'ın.

Yani düşüş olacak mı, yükseliş olacak mı? 2025 yılı çok öngörülemeyen bir yıl. Neden öngörülemeyen bir yıl? Bu şekilde, cuma dediniz, pazartesi farklı olabiliyor.

Şu anda piyasa genel itibarıyla, bu altın özelinde değil, kripto paralar olsun, döviz olsun, diğer borsalar olsun, bir yön bulamıyor kendine. Ana trende baktığımız zaman altın 4,5 ayda, 5 ayda yıllık getirisini verdi, kenarda. Baskılanan ne vardı? Bitcoin, kripto paralar. Şimdi sıra onlara geldi. O yüzden o 75 - 80 bin dolar civarındaki yılın ilk çeyreğindeki Bitcoin şu anda ne yapıyor? 110 bin dolar seviyesinde. Sıra ona geldi. Küresel borsalarda ne vardı? İlk önce dip çalışması vardı. Daha sonra zirveler geldi. Şimdi yataya bağladı. Ama tekrar bir çöküş geldiği zaman da o belirsizliğin ne kadar devam ettiğini bize gösteriyor.

"TEKNİK OLARAK DÜZELTMELER BİTMEDİ"

Ama sonuç itibarıyla altın tarafındaki bu düzeltme bitti mi? Hayır. Yani teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Coşkuyla, açıklamayla böyle sert inişler, sert düşüşler görüyoruz ama aslında soru şu; tekrar 3.500 doları göreceğiz mi? Mesela tekrar o 4350 rakamlarını ne zaman göreceğiz? O beklediğimiz yıllık 4.500 lira seviyesini ne zaman göreceğiz? İşte bu tamamen açıklamalara bağlı.

Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz işte 4.350 lira gram altın tarafında, 3.500 dolar ons altın tarafında görüldü mü? Evet görüldü. Yani erken bir getiri var cepte. Peki mayıs ayına bakarım. Mayıs ayı bitiyor. Mayıs ayında bu seviyeleri gördük mü? Hayır. Şimdi sıra Haziran ayında gelecek. Haziran ayında görecek mi bu seviyeleri? Ona bir bakmak lazım. Yani altın yatırımcısı Nisan ayında gördüğü bu seviyeleri tekrar 2-3 ay sonra mı görecek 4-5 ay sonra mı görecek? Buna zaman karar verecek. Ama şu anda birinci ay göremedik. Şimdi sıra ikinci aya gelecek. Onu da tekrar yorumlayacağız. Neden? Çünkü aşağıda teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Ne oldu? 3.500 dolar seviyesinden 3120 dolar seviyesine kadar geriledi. Ama asıl destek seviyesi ne, boşluk kalan alan neresi teknik olarak? 2.800 dolar seviyesi, gelmedi. Gram altında 4.350 lira. ama asıl destek seviyesi ne kadar? 4.000 lira seviyesinin altında kısa bir vade 3.968 lira seviyesine kadar geriledi. Oradaki destek seviyemiz de 3.800 lira. Test etti mi? Hayır. Oradan tekrar toparlandı. O yüzden 4.000 lira seviyesinin altından tekrar sarkmalarda altın yatırımcısına yeni bir yol haritası belirleyeceğiz burada.

SERBEST PİYASADA FİYATLAR

Bakın ben bugün sevgili izleyenlerimize özel bir bilgi vereyim. Geçen hafta ben uyarmıştım onları çünkü yeni anımsatmakta fayda var. Şimdi dolar TL kuru serbest piyasalarda tam 39 lira ekran resmi kur. Ama serbest piyasalara baktığımız zaman da dolar TL kuru şu anda 38 lira 96 kuruş. Önceden serbest piyasalarda daha pahalıydı. Şimdi daha ucuz bir döviz kuru var. Şimdi gram altın TL fiyatına baktığımız zaman özellikle 4180 - 4210 lira aralığında bir kur var. Bu ne demek oluyor? Makas aralığı burada 30 lira açılmış. Daha önce normal şartlarda makas aralığı ne kadardı Kapalı çarşıda? 10 liraydı. Şimdi 30 lira. Neden? Hem döviz kurlarının hem altın fiyatlarının serbest piyasalarda daha ucuz olmasının nedeni bayram hazırlığı yapıyor vatandaşlar. Kurbanlık hazırlığı yapıyor. Nakit ihtiyacı var ve geçen hafta müthiş bir TL ihtiyacı vardı. Bu hafta bu TL ihtiyacı devam edecek. TL'ye olan talep devam edecek. O yüzden fiyat her zaman geriler bayram öncesi, bir de makas aralıklarını açarlar. O yüzden geçen hafta nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızı uyarmıştım. Bayram yaklaşıyor. Nakit ihtiyacınızı giderin. Makas aralığını açarlar. Fiyatı düşük alırlar. Bu hafta için bu uyarım geçerli. Ve önümüzdeki hafta yine bayrama kadar olan süreçte 5 Haziran tarihine kadar bu makas aralıkları açılır. Serbest piyasalarda daha ucuz bir döviz, daha ucuz bir altın bulmak şaşırtmaz beni ve dolayısıyla bugünkü rakamlar da serbest piyasalarda fiyatların daha ucuz olduğunu gösteriyor. Geçen hafta piyasalarda TL yetişmedi Kapalı Çarşı'da. Bu hafta da yine TL yetişmeyecek. Çünkü insanlar yavaş yavaş hem bayram tatili hem normal tatili birleştiriyorlar. Nakit ihtiyacını daha fazla doğuruyor. O yüzden hem makas aralıkları açık hem de fiyat daha düşük olacak.

Her bayram öncesi ki yaz geldi, vatandaşlara soruyoruz, neden bozduruyorsun dövizini, altını... Yani ciddi anlamda geçen hafta TL talebi vardı. Çok ilginç bir şekilde çok erken başladı. Araba alanların sayısında ciddi bir artış vardı. Ha şimdi ne olacak? Önümüzdeki ayı mesela Haziran ayı bir bakacağız. Resmi rakamlara bakacağız. Araç satışlarındaki resmi rakamlar geliyor ya aylık. Demek ki bizim buradaki gözlemlerimiz doğru çıkmış olacak. Ev alan var mıydı mayıs ayında? Evden dolayı nakde dönen var mıydı? Hayır, çok yoktu. Ama birinci sıralı araç alanlar oldu. Biz de TL ihtiyacı olan vatandaşlara soruyoruz neden bozdurduklarını. Hem bayramla birleştiriyorlar hem bayramda araç ihtiyacı daha fazla oluyor ve dolayısıyla da herkes işini bu şekilde nakde çevirerek görmüş oluyor"