Parası olan altına koştu: 1 ayda 82 milyar dolarlık kar!

Yatırımını altına yapanlar büyük getiri sağladı. Birikimi olanlar ise altın alarak kazanç sağlamaya çalışıyor. QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre, yurt içindeki toplam altın stoku, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 4 bin 281 tona yükseldi. Ocak ayı sonu altın fiyatlarına göre bu stok, yaklaşık 700 milyar dolara denk geliyor.

Son bir yıllık dönemde altın stokundan elde edilen toplam kâr 311 milyar dolara ulaştı. Bu tutar GSYH'ye oranla yüzde 19,3 ile tarihi rekor yüksek seviyeyi gördü.

YASTIK ALTI VE MEVDUAT KAYNAKLI

Söz konusu yıllık kârın 43 milyar dolarlık kısmı, Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine'nin elindeki altınlardan kaynaklanırken, geri kalan 268 milyar dolarlık kâr, yastık altı ve mevduat kaynaklı oldu.

STOK DEĞERİ 82 MİLYAR DOLAR ARTTI

Sadece ocak ayında altın fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak stokun değeri 82 milyar dolar arttı.

O İLLERDE KONUT VE OTOMOBİL SATIŞI ARTIYOR

TCMB’nin geçen yıl yayımladığı “Altın Fiyatı Kaynaklı Servet Artışının Konut ve Otomobil Piyasalarına Etkisi” başlıklı blog yazısında, tasarruflar içinde altının payının yüksek olduğu illerde konut fiyatlarının ve otomobil satışlarının daha hızlı arttığı tespit edilmişti.

“YUKARI YÖNLÜ ETKİ DEVAM EDECEK”

QNB notunda, söz konusu TCMB yazısına değinilerek "Bu bulgular, altın fiyatları kaynaklı gelir etkisinin iç talep üzerinde belirgin biçimde artırıcı rol oynadığını gösteriyor. Faiz indirimleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede enflasyon üzerinde talep kaynaklı yukarı yönlü etkinin devam edeceği anlaşılmaktadır" denildi.

OCAKTA MERKEZ VE HAZİNE'NİN ALTINI AZALDI

Ticaret Bakanlığı’nın öncü dış ticaret raporu verilerine göre, ocak ayında parasal olmayan net altın ithalatı 9 ton oldu. Genellikle ihracat yönünde olan mücevher ticareti kanalından da yaklaşık 1 ton net altın ithalatı gerçekleşti.

Notta, "Ocak ayında altın stokunun yaklaşık 12 ton arttığını hesaplıyoruz. Bu artış, son 3 aydaki ortalama 14 tonluk artışa kıyasla bir miktar yavaşlamaya işaret etse de hâlen yüksek bir seviyededir" denildi.



Ocak ayında TCMB bilançosundaki altın miktarı 10,2 ton artarak 824,4 tona yükseldi. Bu artış, bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları altın miktarının 19,9 ton artarak 252,3 tona çıkmasından kaynaklandı.

Buna karşılık Hazine’nin sahipliğindeki altın stoku 7,3 ton düşüşle 38,0 tona, TCMB’nin kendi mülkiyetindeki altın stoku ise 2,4 ton azalışla 534,2 tona geriledi.