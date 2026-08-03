250 bin TL'ye çıktı: Ev buldum derken katlandıkça katlandı

Kiracılar için ev bulmak zor olmakla birlikte bir de ev bulduktan sonra taşınma maliyetleri devreye giriyor. Büyük şehirlerde depozito, nakliye ücreti derken taşınmanın masrafı 250 bin TL'ye dayandı.

TAŞINMANIN MALİYETİ 250 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Show Haber'de yer alan habere göre; kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti ile birlikte taşınmanın maliyeti katlandıkça katlandı ve 250 bin TL'ye kadar çıktı.

Kiracılar için ev bulmak zor ama ev bulduktan sonra da zorluklar bitmiyor. Bu noktada da kiracılar taşınma maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. Büyükşehirlerde ortalama kira 35 bin TL olurken iş taşınmaya geldiğinde bu rakama farklı masraflar çıktığı vurgulandı.

"İKİ KİRA BEDELİ İSTENEBİLİYOR"

Gayrimenkul Uzmanı Emre Koç "Depozito ödemelerinde kesinlikle TL olarak ödenmeli. Altın, dolar bazında herhangi bir şekilde depozito olamaz. Ankastreler yeni ise genellikle iki kira bedeli istenebiliyor, depozito bedeli olarak" dedi.

Bir kira bedeline depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye ücretinin de eklendiğini, yani taşınmanın bedelinin 250 bin TL'yi bulduğu aktarıldı.

Uzmanların, taşınmanın ciddi bir finansal planlama gerektirdiğinin altını çizdiği vurgulanırken pek çok kiracının da ev sahibiyle anlaşmanın taşınmaktan daha tasarruflu olduğu görüşünde olduğu belirtildi.