Piyasalar için kritik hafta... Altında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! İslam Memiş 2025 yılı için çok konuşulacak tahmini açıkladı: "Kapı aralandı"

Altın en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ederken yatırımcının gözü kulağı sarı metalde yaşanacak hareketlilikte. Tarihinde hiç görmediği rakamları gören altın, rekoruna rekor katacağı konuşuluyorken Fed'in faiz kararı ve para politikasında duruşu ile yeni bir dönemece girebilir.

Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın NABE etkinliğinde para politikaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Powell, hızlı faiz indirimi uygulamalayacakları ifade etti ve, ""Fed para politikasında daha nötr bir duruşa zaman içinde geçecek. Yetkililer verilerin bütünlüğüne odaklanacaktır" diye konuştu.

POWELL NASIL İLERLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Planlı bir programda olmadıklarını söyleyen Powell, faiz oranını 50 baz puan düşürme kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı ekonomik büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını yineledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2 bin 900 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 639 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ LİRA?

Ons altın ise 2 bin 638 dolardan güne başladı.

YATIRIMCIYI UYARDI: "ÇIKIŞ YAPMAYIN"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı yayında haftalık bir değerlendirme yaptı. Memiş, bu haftanın çok kritik olduğunu söyledi.

Ons altının 2580-2680 dolar aralığında gezinmeye devam etiğini söyleyen Memiş yatırımcıya şunları söyledi:



"Ben bireysel olarak dolar pozisyonumu koruyorum ama siz altınlarınızdan çıkış yapmayın, oldukça erken diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar 2780 dolar denemesi yapma ihtimali çok kuvvetli. 3000 dolara kadar bu yol açıldı. Kapılar açıldığı için elinde altın buluduranlar satış yapmamalı. Eline yeni dolar geçenlerse 2600 dolar altındaki rakamları alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 2024'te altın en çok kazandıran emtia oldu yine.

"ALTIN ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"

2025 yılı için sloganımız aynı: Altın, altın çağını yaşayacak. O yüzden düşüşler alım fırsatı. Elinize dolar geçmişse, euro'nuz varsa altın almak için ons altını takip edin. 2600 dolar altı alım fırsatı olacaktır ons altında. Elinizdeki altınları satış için ise henüz erken.

DİKKAT: ONS ALTINI TAKİP EDİLMELİ

Gram altın TL 3070'den başladı. Ons altın nedenli düşüş ihtimali kuvvetli. 2980-3080 lira aralığını takip edeceğim gram altında. 3000 lira altına sarkmayla ilgili düşüncem aynı. Beklentim var. Gram altın TL'de 2980'e kadar geri çekilme, hatta daha aşağısı muhtemel bir sonuç olacaktır. Altın almak için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar, borcu olanlar ons altını takip etmeli. 2600 dolar altına sarkarsa ons altın, gram altın da 3000 TL altına sarkar. Şu an için ama hızlı düşüş beklenmemeli. Hızlı yükseldi ons altın çünkü. 100 lira kar satışı gerekiyor"