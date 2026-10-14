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'Piyasalar için önemli gün' Altında ekim sonu için rakam verdi

Altın fiyatlarının ne kadar olacağı tüm altın yatırımcılarının merak ettiği konulardan. Özellikle piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine kilitlenmişken Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen'den altın fiyatları ve piyasalara dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

'Piyasalar için önemli gün' Altında ekim sonu için rakam verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar olacak? Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine kilitlenmişken altının seyrinin ne olacağı araştırılıyor. Peki, ekim sonu altında hangi rakamlar görülebilir? Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Piyasalar için önemli gün Altında ekim sonu için rakam verdi 1

"PETROL FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE ENFLASYON ENDİŞELERİ DE YÜKSEK SEYREDİYOR"

TGRT'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Zafer Ergezen, "Ekim ayının ilk yarısında emtia piyasalarında yaşanan hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Aslında piyasalarda yaşanan en büyük endişe, şu anda petrol fiyatlarının yüksek olması ve savaşın devam etmesi. Petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle enflasyon endişeleri de yüksek seyrediyor. Bununla beraber tahvil faizlerinin yüksek seyrettiğini görüyoruz. ABD'de tahvil faizleri son 17 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bununla beraber Avrupa'da Almanya ve Fransa'da da tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Tüm dünyada tahvil faizleri yükseliyor. Bu ne demektir? Tüm dünyada borçlanmanın maliyeti artıyor. Borçlanmanın maliyetinin artması demek, doğal olarak kredilerin azalması veya kredi geri ödemeleri için duyulan nakit ihtiyacının artması demek. Bu da birçok varlık fiyatında satışlara yol açıyor" yanıtını verdi.

Piyasalar için önemli gün Altında ekim sonu için rakam verdi 2

"UZUN ZAMANDAN BERİ BU SEVİYELERİ HİÇ GÖRMEMİŞTİK"

Değerlendirmelerine devam eden Ergezen "Bir diğer konu da yatırımların maliyetinin artması. Yatırım maliyetleri arttığı için birçok şirket yatırımlarını azaltma yoluna gidiyor. Bundan dolayı küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Küresel büyümede yavaşlama endişeleri arttığı için emtia talebinin de azalması bekleniyor. Genel tablo bu şekilde. Kısaca, endüstriyel metallere olan talep azalıyor. Altın, gümüş gibi kıymetli metallerde de satış baskısının olduğunu görüyoruz. Çünkü faizler yüksek seyrediyor. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıktı. Burası çok kritik. Uzun zamandan beri bu seviyeleri hiç görmemiştik. Şimdi bu seviyelerin üzerindeyiz. Bu da genel anlamda tüm varlık fiyatlarını baskılayan diğer bir unsur" ifadelerini kullandı.

Piyasalar için önemli gün Altında ekim sonu için rakam verdi 3

"ŞU ANDA EN KRİTİK NOKTA BU"

Ekimin kalan bölümünde altın ve emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek önemli gelişmelerin sorulduğu Ergezen "Şu anda, dediğim gibi, piyasanın gözü aslında petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin olması, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında da sert hareketlerin görülmesine yol açacaktır. Şu anda en kritik noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Piyasalar için önemli gün Altında ekim sonu için rakam verdi 4

"PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİR TANESİ"

Devamında Ergezen "Kısa vadede bakacak olursak bugün, 14 Ekim'de, ABD tarafından enflasyon verileri gelecek. Bu önemli çünkü enflasyonun beklentilerin üzerinde olması durumunda faiz artışı tahminleri artacaktır. Bu, genel olarak varlık fiyatlarında baskıya yol açabilir. Tam tersi, beklentilerin altında gelecek bir veri ise alımların gelmesine yol açabilir. Kısa vadede bunun etkili olacağını söyleyebiliriz. Bugün aslında piyasalar için önemli günlerden bir tanesi. ABD'de son açıklanan istihdam verileri beklentilerin altındaydı. Bu, faiz artışı tahminlerini bir miktar azalttı. Bugün gelecek veri de bunu pekiştirebilir veya tam tersi, yeniden endişelerin artmasına yol açabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir gündeyiz" ifadelerini kullandı.

Piyasalar için önemli gün Altında ekim sonu için rakam verdi 5

ALTIN İÇİN FİYAT ARALIĞI VERDİ

Ons altın ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralıklarının beklendiği sorusunu da yanıtlayan Ergezen "Altın ve gümüş fiyatları için özellikle şuna dikkat etmek lazım: Savaş ne olacak, ne tarafa doğru gidecek? Ancak şurası da bir gerçek: Kasım ayına kadar herhangi bir gelişme beklenmiyor açıkçası. Zaten ABD Başkanı Trump da buna işaret etti. O zaman bu ne demektir? Bu, bir miktar daha baskının olduğu bir piyasayı bize gösterecek. Açık konuşmak gerekirse ben altın tarafında 4.150-4.100 dolar aralığının görülebileceğini düşünüyorum. Ay sonunda bu seviyelerde olabiliriz. Belki bir miktar daha geniş aralık verebiliriz. Yani baktığımız zaman, 4.100-4.200 dolar aralığında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Görüntü de bunu gösteriyor" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.576,08
6.577,01
% -0.45
13:35
Ons Altın / TL
204.663,36
204.734,38
% -0.38
13:50
Ons Altın / USD
4.144,31
4.144,85
% -0.4
13:50
Çeyrek Altın
10.521,73
10.753,40
% -0.45
13:35
Yarım Altın
20.977,71
21.506,81
% -0.45
13:35
Ziynet Altın
42.086,94
42.882,07
% -0.45
13:35
Cumhuriyet Altını
43.526,00
44.189,00
% -0.45
13:24
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Altın altın fiyatları
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