Piyasalar saat 21.00'e kilitlendi: Altın için '2 aydan beri söylüyorum' çıkışı

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'daki gerilim ve 91 doların üzerindeki Brent petrol fiyatı altın fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Diğer yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü toplantı tutanaklarından bankanın bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu arayacak. Altın fiyatları, Fed'in faiz beklentilerine göre de şekilleniyor. Uzman isimden piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"FİYATLAMALAR BİZE BUNU SÖYLÜYOR"

A Para canlı yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen piyasalarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Baktığımız zaman zaten bir süreden beri bu gerilimi görüyoruz, gerginliği görüyoruz. Piyasa iyimser açıklamalara rağmen petrol tarafında geri gelmekte çekimser davranıyordu. Yukarı gitmekte de isteksiz açıkçası. Yani savaşın yeniden şiddetleneceğine inanıyor piyasa ama hemen bir çözüm olacağına da çok fazla inanmıyor. Onun arasındaki bir fiyatlamayı izliyoruz Brent petrolde, bunun etkisini görüyoruz, en azından fiyatlamalar bize bunu söylüyor.

"NE KADAR ZORLANDIĞINI HERKES GÖRÜYORDUR"

Altın tarafına da bakacak olursak hep konuşuyoruz, yaklaşık 2 aydan beri sürekli söylüyorum. Aşağıda 3900 - 4000, yukarıda 4400 bandı var. 4400'e kadar geldik. Burada ne kadar zorlandığını da herkes görüyordur zaten ki buradaki açıklamalar geri çekilmesine yol açıyor ama hala girişlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımı bu anlamda bir miktar yukarıya doğru fiyatlamayı en azından yüzde 5 daha yukarıda olmasına yol açtı diyebiliriz. Buradaki en kritik nokta aslında dolar endeksinin geri gelmiyor oluşu. Yani bütün iyimserliğe rağmen dolar endeksindeki geri gelmeyiş altın tarafında yukarı gidişi de kısıtlayan unsurlar.

"PİYASA BİR MİKTAR BEKLEMEDE"

Burada bir anlaşma olması durumunda Brent petrolün 80 dolar bandının altına gelmesi, dolar endeksinin 98 seviyelerine doğru geri çekilmesiyle ons altında ancak yukarı yükselişleri görürüz gibi gözükmekte. Genel anlamda piyasayı yorumlayacak olursak piyasa evet bir iyimserlik var ama bu iyimserliği çok fazla iyi olarak fiyatlamıyor. Kötümserlik var. Kötümserlikte de bunun aslında yeniden savaşın şiddetleneceğine yönelik bir beklenti olmadığını gösteriyor piyasa. Piyasa kısaca bir miktar beklemede diyebiliriz.

Dolar endeksi dediğimiz noktalardan bir tanesi de aslında tahvilleri konuşuyor olmamız, tahvil faizlerini konuşuyor olmamız. 2 yıllıklarda geri çekilmeyi gördük ama 10 yıllıklarda o kadar fazla geri çekilme olmuyor. Bu ne demek? Bu da şunu gösteriyor bize... Piyasa her ne kadar petrol fiyatlarını veya savaş biteceği nedeniyle iyimser fiyatlamalar olsa bile orta ve uzun vade faizler yüksek kalacağı beklentisi var. Bunun fiyatlamalarını görüyoruz aslında. Bu da aslında tüm piyasayı baskılayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Altındaki yükselişi baskılayan unsurlardan da bir tanesi ki 3900 - 4.000'lere gelirken de bu baskıyla gelmiştik. Zaten bundan dolayı da dolar endeksi bir türlü geri gelmiyor.

TEMMUZ AYI FOMC TOPLANTI TUTANAKLARI SAAT 21.00'DE AÇIKLANACAK

Baktığımız zaman üyelerin açıklamalarını orada özellikle enflasyon vurgusunun olduğunu görüyorduk. Üç üyenin özellikle bu yönde açıklama yaptığını görüyorduk. Fakat geldiğimiz noktada ben bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası ki neden? Çünkü hem istihdam verilerine baktığımız zaman hem kapasite artışına baktığımız zaman beklentilerin altında kalıyor. Enflasyon tarafı da zayıf seyrediyor. En azından beklentilere paralel seyrediyor ve öncekine göre bir miktar düşüş vardı. Şu ortam içerisinde ben açıkçası çok şahin bir açıklama beklemem Fed tarafında. Zaten piyasaya yönlendirici politikadan da bir miktar uzaklaştılar ki Kevin Warsh'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu tablo içerisinde ben etliye, sütlüye dokunmayan ama bir miktar da güvercin bir açıklama olmasını yani buradaki istihdam ve kapasite artışındaki zayıflığa işaret eden ama enflasyon konusunda endişeleri de belirten bir açıklama olmasını beklerim. Bunun piyasaya yansıması nasıl olur? Bunun piyasaya yansıması faiz artırma ihtimallerinin azalması yönünde olur diye düşünüyorum. Bu noktada bir miktar yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Yani altın yeniden 4400 seviyelerine doğru çıkabilir ama üzerinde bir kapanış olmasını beklemiyorum. Buradaki etki pozitif iyimser etkinin sınırlı kalmasını bekliyorum"