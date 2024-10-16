'Rahat durmuyor' Gram altın yükselişte mi? Altın cephesinde 'pozitif beklenti' O seviyeye dikkat çekti

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Hem altın alacaklar hem de altına yatırım yapanlar altının gelecek dönemdeki seyri ve altının yönüne dair araştırmalar içerisine girdi. Son dönemde hareketi dikkatle takip edilen altın fiyatlarına dair uzmanlardan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"ORTA VE UZUN VADEDE BAKTIĞIMIZDA ALTIN CEPHESİNDE POZİTİF BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

A Para canlı yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın cephesinde 3 bin 100 TL'ye kadar aslında serbest piyasada yükselişler görmüştük. Kapalı çarşıda 1 gram altın 3040 TL'den fiyatlanıyor. Uluslararası piyasalarda da aslında normal serbest piyasayla uluslararası piyasalar arasında da 100 TL farklılık olduğunu görüyoruz. Bu da altının fiziki farkından kaynaklanıyor. Sertifika bazında da baktığımızda tabii altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta bir miktar gerilemiş olması, zirveden gerilemesi bir miktar talebin azalmasını sağladı. Burada farklı yatırım araçlarına geçilmiş olabilir, borsa değil de daha çok borçlanma araçları ya da fonlar cephesinde farklı çeşitli kaynaklar ve alternatifler var, bu taraflara geçişin olduğunu bir miktar gözlemledik aslında. O yüzden altında talep açısından fiyatların düşmüş olması bir miktar talebin azalması anlamında etkili.

Ama orta ve uzun vadede baktığımızda altın cephesinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Hem ABD seçimlerini takip ediyoruz, jeopolitik risk, Çin'in Tayvan'ı sardığına dair, askeri operasyona dair o taraftan haberler alıyoruz. Bu da jeopolitik riski etkileyen nedenlerden bir tanesi.

"ONS ALTIN RAHAT DURMUYOR"

Gram altın nitekim TL karşısında daha stabil kalabilse de ons altın rahat durmuyor. 2685 dolar tarihi zirve, hedefimiz orada 2750-2800 dolar. Jeopolitik riskin etkisini çok ciddi anlamda görmeye başladı. Bir de tabii ki faiz indirimleri devam ederse bu da ons altına yarayacaktır. Geçtiğimiz hafta 2600 dolar seviyelerine kadar düşse de çok hızlı bir şekilde toparlanma gördük. Bu da aslında tüm dünyada hem ETF'lere bakıyoruz, altın ETF'lerine, altın fonlarına bakıyoruz. Bu noktada ciddi anlamda giriş var, yılbaşından bu yana altın fonlarına 3.3 milyar dolarlık giriş olmuş. Sadece bir tanesine en büyük altın fonuna 600 milyon dolarlık girişler olmuş. Merkez bankalarını konuştuk, Merkez bankaları cephesinde de alımlar devam ediyor. O yüzden gram altın da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi içerisinde devam ediyor diyebiliriz kısaca."

"RÜZGAR ALTINDAN YANA ESİYOR"

A Para canlı yayınında konuşan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise şöyle konuştu:

"Sene başından beri zaten olumlu bir seyir vardı. Bu seyir hala devam ediyor. Beklentilerden daha güçlü bir altın performansı izliyoruz. Neden? Çünkü bunun üstüne jeopolitik riskler de eklendi, güvenli liman özelliği ön plana çıktı. Bu da beklentilerin daha üzerinde fiyatların gerçekleşmesine yol açtı. Açık konuşmak gerekirse bu sene için benim beklenti 2 bin 450 - 2 bin 500 seviyesiydi. Geçen yıl bu sene için yaptığımız fiyatlamalarda, hedeflerde. Ama bunun üzerine çıkmış durumdayız. Bunun en büyük sebebi de jeopolitik riskler. Bu riskler azalsa bile zaman zaman, hala devam ediyor. Bir tarafta Rusya - Ukrayna savaşı, bir tarafta Amerikan seçimleri var, İran - Çin arasında ticaret savaşlarının yeniden alevleneceğine yönelik endişeler var, Yemen tarafında saldırılar var, Süveyş Kanalı kullanılamıyor, İran - İsrail arasındaki saldırılar, gerginlik, İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar... Bütün bunlar altın fiyatını destekliyor. Faiz indirimleri de altın fiyatını destekliyor. Şu anda konjonktür, rüzgar aslında altından yana esiyor ve bunun fiyatlamalarını görüyoruz.

"2665 SEVİYESİ ÖNEMLİ"

2665 üzerindeki kapanışlar açıkçası yeniden zirve seviyelerin görülebileceğini işaret ediyor teknik anlamda. Destek seviyesi 2600 seviyesiydi. Dolar endeksindeki yükselişle bu seviyeleri de gördük. Bu seviyeler yeniden test edildi ve yine yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak kullanıldı. Yani şunu görüyoruz; ons altında güçlü bir alıcı var, geri çekilmeler alış fırsatı olarak kullanılıyor. Ve konjonktür de kendisinden yana olduğu sürece burada yukarı yönlü eğilimlerin devam ettiğini göreceğiz gibi geliyor. Yine bugün için kısa vadeli olarak söyleyeyim; 2665 seviyesi önemli. Bunun üzerindeki kapanışlar gördüğümüz zaman yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini söyleyebiliriz."

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın 2937 TL seviyelerinde seyrederken Kapalı Çarşı'da ise 3037 TL civarında seyrediyor. Ons altın ise 2669 dolar seviyesinde bulunuyor.