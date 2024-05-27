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Rekor sonrası düşüş herkesi şok etmişti! Altın fiyatları için senaryo değişti: ‘Sinyaller vermeye başladı’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 09:01
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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor kırmasının ardından yaşadığı sert düşüş ile yatırımcısına büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yeni haftaya zayıf yükseliş ile başlayan altın fiyatları için uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın fiyatında göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başladı” dedi. Enflasyonda beklenen senaryonun oluşması ile de gram altın fiyatı için düşüş tahmini yaptı.

Rekor sonrası düşüş herkesi şok etmişti! Altın fiyatları için senaryo değişti: ‘Sinyaller vermeye başladı’

Altın fiyatları, ABD tatilinin neden olduğu zayıf piyasa koşullarının alıcıları desteklemesiyle Pazartesi günü iki haftanın en düşük seviyelerinden toparlanmaya devam ediyor. Ayrıca, Çin'in ekonomik büyüme beklentilerine ilişkin yenilenen iyimserlik ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşın yeniden kızışması, altın fiyatlarında süregelen toparlanmaya ilave ayaklar sağlıyor.

ONS ALTIN (25)

Ancak piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini azaltmaya devam etmesi nedeniyle, altın fiyatının toparlanmayı sürdürüp sürdüremeyeceği henüz bilinmiyor.

Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilmesi için 2.350 doların üzerinde kabul görülmesinin kritik önem taşıdığını dile getiriyor.

YÜZDE 3’LÜK KAYIP SONRASI YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLANGIÇ

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.454 doları belirledikten sonra derin bir düzeltme gerçekleştirdi ve Çarşamba günü 2.400 doların altını kırdı. Düşüşüne devam eden altının ons fiyatı haftayı yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek kapattı. Yeni haftanın ilk gününde ise altın grafiği yeşil renge döndü. Ons altın şu sıralar 2.334 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde de gram altın fiyatı ons altındaki düşüşe bağlı olarak büyük bir kayıp vermiş ve yüzde 3’e yakın fiyatlarda gerileme olmuştu. Altın gram fiyatı bu sabah 2.590 lira seviyelerinde hareket ediyor. Çeyrek altın 4.108 lira, Cumhuriyet altını ise 16.718 liradan değerleniyor.

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“AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER GÖRÜYORUZ”

Ekonomist Hikmet Baydar altın fiyatlarının düğün sezonu öncesinde çok düşmesini beklemediğini ifade ederken şu noktalara dikkat çekti:

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“Ons altında orta vadeli göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başladığı için gram altında da buna bağlı bir hareket aşağı yönlü olabilir. Dolar/TL’nin değerlenmesi ile ilgili Sayın Mehmet Şimşek, ‘Dolar almasaydık, 20’li rakamları görür’ demişti. Bu şu anlama geliyor. Dolarla fiyatlanan her şeyin fiyatı düşer demek. Merkez Bankası dolar almadığı takdirde önümüzdeki dönemde eğer döviz girişi devam ederse, ki Merkez Bankası rezervlerinde 50 milyar dolar civarında düzelme var, o zaman doların 30’dan aşağı doğru hareket etme ihtimali artacak.

GRAM ALTINDA TERS KÖŞE TAHMİN

Bir diğeri enflasyonun sürpriz yapmaması gerekiyor. Yıllık bazda enflasyonun artacağı şu an için garanti. Ama burada hedeflenen Mayıs ayındaki zirvenin geçilip geçilmemesi çok önemli. Asıl düşüşü Temmuz ve Ağustos’ta göreceğiz. Bu beklentilerin bozulmaması lazım. Ama şu an için hem ons altının aşağı yönlü hareketinin artması ihtimali nedeniyle gram altında bir miktar fiyat gerilemeleri görülebilir. Bununla beraber Türk Lirası değer kazanırsa bu da altın fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek demektir. Şimdilik bu ihtimaller arttı. Dolayısıyla gram altında fiyat gevşemesi sürpriz sayılmayacak.”


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