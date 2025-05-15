Sahte altın uyarısı geldi! Vatandaşın uğrak yerine dönüştü 'Ucuz altın diye bir şey yok'

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. "Düğün sezonu" olarak adlandırılan bu dönem mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyuma kadar birçok sektörde hareketliliği beraberinde getiriyor. Gözlerin odaklandığı kuyumculuk sektörü de düğün sezonu öncesi vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.

Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Özellikle evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin artmasıyla tektaş yüzükler ve alyanslara ilgi yoğunlaştı.

Ayrıca, düğünlerde geline takılmak üzere hazırlanan bilezikler, kolyeler, küpelerden oluşan takı setleri ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ile gram altınlar da en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına talebin canlı kalmasını sağlıyor. Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri "sahte" ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıyor.

"GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi. Dünya genelinde altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de etkisiyle geçmiş yıllara kıyasla bu yıl satışlarda bir miktar düşüş beklediklerini belirten Sönmez, buna rağmen özellikle düğünlerdeki zaruri ihtiyaçların temin edildiğini bildirdi.

Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.

Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını bildirdi.

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz." diye konuştu.

"UCUZ ALTIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Sönmez, düğünlere yönelik takı alışverişlerinde gelinlik modeline göre seçimler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düğünlerde gelinler kıyafetlerini hangi ekolü benimseyerek yaptırdıysa ona uygun da takı tercih ediyor. Bunun ekonomik şartlarla bir alakası yok, tamamen kişilerin zevkleri ve kişisel tercihleriyle alakalı. Fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerimiz istediğini alacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur." (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır