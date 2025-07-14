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'Şampiyon altın değil' 3 aydır dinleniyordu şimdi 'Yeni rekor yolda' Geçen hafta başladı 'En çok kazanan...'

Donald Trump'ın vergileri, jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Son dönemde fırsat kollayanların yüzünü güldüren gram altın haftaya yükseliş ile başladı. Altın piyasasında 4 bin 500 TL beklenirken uzman isimden sarı metal için kritik uyarılar da geldi. İşte detaylar...

'Şampiyon altın değil' 3 aydır dinleniyordu şimdi 'Yeni rekor yolda' Geçen hafta başladı 'En çok kazanan...'
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları yükselişini koruyor. Altın almak isteyenler piyasaları yakından takip ediyor. Son dönemde altının gram fiyatı gerilerken 2 haftadır yükseliş trendini koruyor. Uzman altın yatırımcısına ise kritik uyarılarda bulundu.

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 1

ALTIN NE KADAR?

Bugün altın 4 bin 329 liradan alıcı buluyorken ons altın ise 3 bin 348 dolardan satılıyor. Bu ay en düşük 4 bin 167 lirayı gören gram altın, yükseliş trendine tekrar başladı. Yatırım sepetinde altın bulunduranlar altının yükselişini yakından takip ediyor.

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 2

KASIM AYINA DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK Ekranlarında altın için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Son iki haftadır yükseliş trendini koruyor" dedi. Altın tarafında dinlenme sürecinin son bulduğunu ifade eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgası başladığına inanıyorum ve hedefimizde 4 bin 500 lira seviyesi var. Yine Kasım ayına altın fiyatlarını yükseliş yönlü hareketlerinin devamını bekliyoruz"

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 3

Çeyrek altında da yönün yukarı olduğunu kaydeden Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcının nakide ihtiyacı yoksa, ev veya araba almayacaksa altın bulundurmaya devam etmeli. Çünkü Kasım ayına kadar dışsal etkenlerden kaynaklı altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi devam edebilir" sözlerini kullandı.

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 4

3 AY DİNLENDİ

ABD tarafında yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden Memiş, "Altın fiyatları yıllık getirisini çok erken verdi. 3 ay dinlendi ve bu dinlenme bitti. Artık yeniden yükseliş dalgası başlıyor. Yükseliş dalgası geçen hafta başladı. Ons altın tarafında yeni bir gerilemenin görülebileceğini ifade eden Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 5

"Çünkü aşağıda teknik olarak boşluk alanlar var. Şimdi Kasım ayına kadar bu yükseliş dalgasını bekleyeceğiz. İkinci dalgayı bekleyeceğiz. Yükseliş yönlü tekrar Kasım ayında yeniden bir analiz yapmamız lazım o günkü koşullara göre"
Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 6

Memiş, 'Altın yatırımcısı şunu bilmeli' diyerek, "Altın tarafında dinlenme artık bitmiştir. Yeni rekorlar yolda. Biz yeni yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz" cümlelerini kurdu.
Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 7

2025'İN ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

2025 yılı şampiyonunu açıklayan Memiş, "Şampiyon aslında altın değil. Şampiyon gümüş. Gümüşün gramı şu an 50 liranın üzerinde. Gümüşün ons fiyatı 39 dolar seviyesinin üzerinde. Yani aslında yükselen, en çok kazanan altın değil, gümüş oldu"

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 8

Gram altın tarafında asıl trendin 2026 yılında 6 bin lira olduğunu kaydeden Memiş, "Yani her düşüşü alım fırsat olarak değerlendiren, uzun vadeli bir yatırım yapabilen için problem yok. Ama portföyler mutlaka çeşitlenmeli" dedi.

Şampiyon altın değil 3 aydır dinleniyordu şimdi Yeni rekor yolda Geçen hafta başladı En çok kazanan... 9

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.329,47
4.329,94
% -0.12
19:18
Ons Altın / TL
134.696,04
134.731,28
% -0.07
19:32
Ons Altın / USD
3.348,84
3.349,15
% -0.21
19:33
Çeyrek Altın
6.927,15
7.079,44
% -0.12
19:18
Yarım Altın
13.811,01
14.158,89
% -0.12
19:18
Ziynet Altın
27.708,60
28.231,18
% -0.12
19:18
Cumhuriyet Altını
29.056,00
29.066,00
% 0.13
17:01
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