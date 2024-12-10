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'Servet zenginliğini getirdi' Altına talep arttı, sayı 2 katına çıktı! Yıl sonu ve 2025 için tahmin

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 08:50
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısı sayısını 2 katına çıkarttı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Yatırımcılar ciddi bir anlamda altın pozisyonu aldı. Yaklaşık yüzde 20 civarındaki bu oran yüzde 38 civarına kadar yükseldi. Bu beraberinde servet zenginliğini getirmiş oldu" dedi. Peki, bundan sonra altının yönü ne olacak? Yıl sonu ve 2025 yılı için altında neler bekleniyor? İşte altında son gelişmeler...

'Servet zenginliğini getirdi' Altına talep arttı, sayı 2 katına çıktı! Yıl sonu ve 2025 için tahmin

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 11 ayda yüzde 50'den fazla getiri sağladı. Böyle olunca da altın yatırımcısının sayısı iki katına çıktı. Peki, en çok kimler altına yatırım yapıyor? Altın 2024 yılını hangi seviyede tamamlayacak? Altının bundan sonraki yönü ne olacak? İşte detaylar ve tahminler...

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Kanal D Haber'de yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Sabit getiriye baktığımız zaman gram altın yine en fazla kazandıran yatırım aracı oldu" dedi. Öyle ki son 15 ayda altın yatırımcısının sayısı iki katına çıktı. Yani parası olan yatırımcı altına yöneldi. Memiş "Ons tarafta yüzde 27 civarında bir getirisi oldu. Gram altının da yüzde 50'nin fazla üzerinde bir getirisi oldu" ifadelerini kullandı. Bu hem de sadece 11 ayda oldu.

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Memiş "Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler altın fiyatlarının düzenli olarak yükselmesine neden oldu" şeklinde konuştu. Yatırımcı da dümeni 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altına kırdı. Memiş "Birçok Merkez Bankası faizleri indirince altına olan talep arttı" ifadelerini kullandı.

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Talebin artışında dikkat çeken bir detay da yer aldı. Buna göre; 8 milyon Türk lirasının üzerinde varlığa sahip yatırımcılarda portföyünde altın bulunduranların oranı katlandı. Memiş "Yatırımcılar ciddi bir anlamda altın pozisyonu aldı. Yaklaşık yüzde 20 civarındaki bu oran yüzde 38 civarına kadar yükseldi. Bu beraberinde servet zenginliğini getirmiş oldu" dedi.

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2024 yılında altın çağını yaşayan sarı madene talep yaşı da değişti. Memiş "Genç yatırımcıların biraz daha rağbet ettiğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı. Milenyum kuşağının yüzde 61'i, x kuşağının ise yüzde 35'inin değerli metale yatırım yaptığı aktarıldı.

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ALTINDA BEKLENTİLER NELER?

A Para canlı yayınında konuşan yatırım danışmanı Sinan Alican "Ons altın tarafına baktığımızda özellikle bu tarafta bir taraftan etkileyen nokta jeopolitik taraftaki gelişmeler. Diğer taraftan etkileyen nokta Fed'in para politikasındaki gelişmeler. Bir diğer etkileyen nokta ise özellikle Merkez bankalarının buradaki alımları. Üçüncü noktadan başlayacak olursak geçtiğimiz hafta itibarıyla Çin Merkez Bankası'nın tekrardan altın tarafında alım yönünde hareket ettiğini ve dolayısıyla da burada bir pozitifliğe sebebiyet verdiğini görüyoruz. Diğer taraftan özellikle jeopolitik tarafta ABD'de Trump'ın seçilmesiyle birlikte özellikle Ukrayna - Rusya tarafındaki gerginliğin görece azalmaya başladığını ve resmi olarak da 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle birlikte de bu taraftaki bu gerginliğin belki de tamamen bitmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

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Devamında Alican "Yine Ortadoğu'da en son hafta sonu itibarıyla yaşanan gelişmeler var bu tarafta da. Önümüzdeki haftalarla birlikte daha netliğe kavuşmasıyla en azından jeopolitik tarafın iki tane kanadı olan bir ortadoğu diğer tarafta Rusya - Ukrayna tarafındaki gelişmeler biraz daha o tansiyonun azalması ile birlikte ons altın fiyatlarında da en azından artık para politikasının şekillenmesi ve Merkez bankalarının alım satımlarının yani bu kararların çok daha etkili olabileceği bir döneme girebiliriz. Hem ECB tarafında hem Fed tarafında yani küresel taraftaki açıkçası genişleme politikalarının başlaması da ons altın tarafında pozitif yönlü seyire katkı vermekte" dedi.

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Altında yıl sonu ve 2025 yılı için beklentilerini aktaran Alican "Şu an itibarıyla baktığımızda bizim orada teknik olarak takip ettiğimiz seviyeler destek olarak 2590 - 2600'lü seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği süre zarfında özellikle 2750 ons seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. Bu ay itibarıyla bildiğimiz üzere hem Fed tarafında bir toplantı olacak hem de bu hafta itibarıyla ECB tarafında bu taraftaki gelişmeler takip edilebilir. Ancak biz yılın geri kalanında da 2025 yılının tamamında da ons altın tarafında pozitifliğimizi koruyoruz. Yatırımcılar ilk olarak burada 2700 ve 2750'li seviyelerin üzerinde bir fiyatlama gösterebiliyor muyuz ona dikkat edebilirler" şeklinde konuştu.

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Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

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