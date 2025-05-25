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'Sinyaller başladı' Gram altın ve ons altın için rakam verdi 'Deneyecek gibi görünüyor'

Altın fiyatları hareketli seyrine devam ediyor. Bir düşüş bir yükseliş hareketi gösteren altında dalgalı seyir sürerken altın yatırımcıları özellikle ons altın ve gram altında yönün ne olacağını merak ediyor. "Orta vadeli göstergeler altında tekrar yukarı sinyalleri vermeye başladı" diyen ekonomist Hikmet Baydar, ons altın ve gram altın için dikkat çeken rakamları verdi. İşte altın fiyatlarında son durum...

'Sinyaller başladı' Gram altın ve ons altın için rakam verdi 'Deneyecek gibi görünüyor'
Hande Dağ

Gram altın ne kadar olacak? Gram altın 4500 TL'yi görecek mi? Ons altında beklentiler ne yönde? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yıla hızlı bir yükseliş ve peş peşe gelen rekorlarla başlayan altında zaman zaman düşüş zaman zaman yeniden yükseliş hareketi gözleniyor. Son olarak yeniden 4000 liraların üzerine çıkan gram altında yatırımcılar bundan sonraki yönü merak etmeye başladı. Uzman isimden altına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı 4204 TL seviyelerinde seyrediyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın da 3357 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

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"DALGALANMA DEVAM EDİYOR"

Ekol TV yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altın ons dolarla ilgili daha önce bir dalgalanma sürecinin içerisinde olacağının altını çizmiştik. Bu dalgalanma maalesef devam ediyor. Neden? Çünkü Trump bir açıklama yapıyor, sonra bir geri adım atıyor, biraz yumuşuyor, vergi tarifeleriyle ilgili karşılıklı pazarlıklar oluyor, akabinde bir bakıyorsunuz, vergilerde ciddi bir indirim gündeme geliyor. Tabii bu arada, ciddi bir borç problemi var Amerika'nın ve bu borç problemi nedeniyle de notu da düşürüldü.

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"ALTINDA TEKRAR YUKARI SİNYALLERİ VERMEYE BAŞLADI"

Bunların hepsi üst üste geldiğinde çok dengesiz bir ortam oluşuyor. Çok belirsiz bir ortam oluşuyor. Amerika bir yandan vergi gelirlerini azaltacak bir hamle yaparken öbür taraftan borçları nasıl ödenecek soru işaretleri de artıyor. Bununla beraber faizlerin hızla düşürülmesini söyleyen bir Trump varken öbür taraftan bakıyoruz; Amerika'da kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli tahvillerde kısa vadeden uzun vadeye doğru artan bir faiz oranı silsilesi var. Yani verim eğrisi yukarı yönlü. Bu da gelecekte faizlerin yükselmesi gerekliliğini ortaya koyan bir gösterge. Şimdi tabii bir yandan politika faizlerinin düşürülmesi için Fed'e baskı yapılıyor, öbür taraftan vergi gelirleri azaltılıyor, bir diğer taraftan da borç yükü nasıl çevrilecek karamsarlığı var. Tabii bütün dünya ne yapıyor? Bunun karşılığında bir belirsizlik ortamı olduğu için de işte altına doğru bir kayma oluyor.

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Tekrar güvenli liman altın olarak görülmeye başlandı ve son aşağı yukarı 5 gündür altında ufak ufak yukarı hareketlenmeler oldu ve orta vadeli göstergeler de altında tekrar yukarı sinyalleri vermeye başladı.

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ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

O yüzden de önümüzdeki dönemde yeni olumlu herhangi bir gelişme olmazsa para piyasaları için altın ons dolar büyük ihtimalle 3440'ları deneyecek gibi görünüyor ki kapanış 3357'lerde. Buna bağlı olarak da Türk lirasında biliyorsunuz dolar TL grafiğine baktığımız zaman cetvel gibi dümdüz bir piyasa görüyoruz. Yani çok doğal bir hareket yok. Kontrollü bir piyasa. Dolayısıyla burada bir değişiklik öngörülmüyor. Altın TL'de de gram altında da onstaki ons dolar hareketine bağlı olarak bir hareket söz konusu. Grafikler de zaten birbirine çok fazla benziyor. Böyle bir ortamda eğer biz altın onsta 3400'lü fiyatları öngörüyorsak önümüzdeki süreç içerisinde gram altında da büyük ihtimalle fiyatlar 4.500'lere doğru gitmeye devam edebilir"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.202,66
4.204,13
% 1.96
23:59
Ons Altın / TL
130.156,35
131.320,26
% 1.95
23:59
Ons Altın / USD
3.357,37
3.358,55
% 1.91
23:59
Çeyrek Altın
6.724,25
6.873,76
% 1.96
23:59
Yarım Altın
13.406,47
13.747,51
% 1.96
23:59
Ziynet Altın
26.896,99
27.410,94
% 1.96
23:59
Cumhuriyet Altını
27.904,00
28.326,00
% 0.01
13:00
Hissenet
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