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'Son bir fırsat verdi' Altın fiyatları için 'ihtiyaç vardı' deyip tarih söyledi! Gramda o rakamı işaret etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.11.2024 13:55
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Altın fiyatlarında bir süredir yaşanan yükselişlerin ardından gelen sert düşüşler yatırımcıların radarında. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerle birlikte "Altın almak için bir fırsat mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, altın yükselecek mi daha da düşecek mi? Altın almak mantıklı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım ayının sonuna kadar yaşanan bu teknik düzeltmeler, kar satışları, aşağı yönlü hareketler için "Son bir fırsat verdiğini söyleyebilirim" dedi.

'Son bir fırsat verdi' Altın fiyatları için 'ihtiyaç vardı' deyip tarih söyledi! Gramda o rakamı işaret etti

Altın son günlerde düşüşe geçti. Altın neden düştü? Düşüş ne kadar sürecek? Yatırımcı bu noktada ne yapmalı? Birikimlerini altın alarak değerlendiren ve değerlendirmeyi düşünenler bu soruların yanıtını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. Yıl sonu gram altın fiyatı ve altının yönü ile ilgili tahminlerini paylaşan Memiş, herkesin merak ettiği "Altındaki düşüşler alım fırsatı mı?" sorusunu da yanıtladı.

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"SÜRPRİZ OLMAYAN, BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLERDİ"

A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, "Altın fiyatları son 2 haftadır Donald Trump'ın tekrar Amerika'ya Başkan seçilmesiyle birlikte Trump fiyatlaması gerçekleşti. Özellikle başka etkenlere baktığımız zaman dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerini gördü. Özellikle altın satan yatırımcılar kripto para piyasasına girdi ve Bitcoin 91 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Yine merkez bankalarının faiz indirme süreci devam ediyor. Dolayısıyla teknik olarak bir kar satışına zaten ihtiyaç vardı. Bu etkenler altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Bizim için sürpriz olmayan, beklediğimiz düşüşlerdi, teknik düzeltmelerdi.

İSLAMMEMİŞ

"KISA VADEDE BU DÜZELTME HAREKETLERİNİN BİRAZ DAHA YATAYA GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"

Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Memiş "Ons altın tarafında iki haftada 250 dolar, gram altın tarafında 230 lira bir gerileme gördük. Şu an itibarıyla gram altın serbest piyasalarda 2995 lira seviyesinde. Ons altın 2562 dolar seviyesinde. Kısa vadede bu düzeltme hareketlerinin biraz daha yataya geçmesini şahsen bekliyorum. Özellikle ons altın ve gram altın tarafındaki bu satış baskısı çok uzun sürmeyebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyecek faktörler yine masada durmaya devam ediyor. Başta jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ki Amerika'nın ciddi bir borç krizi var ve aralık ayı itibarıyla artık tartışılabilir" şeklinde konuştu.

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"11 AYDIR 35 KEZ ZİRVEYİ GÖRDÜ"

Memiş "Diğer yandan bugüne kadar gram altın sürekli ons altından destek alarak 11 aydır 35 kez zirveyi gördü. Her ay yeni bir rekor tazeledi. Yine talebe baktığımız zaman hem merkez bankaları tarafından hem de dünyadaki yatırımcılar tarafından talep görmeye devam ediyor altın. Bu etkenler orta ve uzun vadede altın fiyatlarını desteklemesini şahsen bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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"DÜŞÜŞLER ÇOK KALICI OLMAYACAĞINI İŞARET EDİYOR"

Altında alım fırsatı ile ilgili konuşan Memiş "Kasım ayında yaşanan bu düşüşler, bu gerilemeler, bu teknik satışlar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, düğün yapacaklar için, altın borcu olanlar için bir fırsat konumunda olduğunu şahsen düşünüyorum. Düşüşler bugünkü ekonomik koşulları göz önüne aldığımız zaman, bugünkü gelişmeleri göz önünde aldığımız zaman çok kalıcı olmayacağını işaret ediyor" dedi.

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"YILI GRAM ALTINDA 3 BİN TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TAMAMLAMA İHTİMALİMİZ KUVVETLİ"

Yıl sonunda gram altının ne kadar olacağına dair öngörüsünü de aktaran Memiş "Muhtemelen yılı yine gram altın tarafında 3 bin lira seviyesinin üzerinde tamamlama ihtimalimiz kuvvetli. Ons altın tarafındaki hedefimizde, radarımızda 3 bin dolar seviyesi var ve özellikle 2025 yılında ons altın tarafında 3 bin dolar seviyesinin üzerinde, gram altın tarafında tekrar 3 bin 500 lira seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleşebilir. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında orta ve uzun vadede pozitif yönlü beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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"GRAM ALTIN YATIRIMCISINA YILIN SON FIRSATLARINI VERİYOR OLABİLİR"

Memiş "Şu anda son fırsat mıdır yatırımcılar için?" sorusuna yanıt olarak ise "Kişisel kanaatim bu yönde. Bugüne kadar onstan destek alan gram altın dolar kurundan daha destek almadı ve dolayısıyla dolardan da destek almaya devam ettikçe 3 bin lira seviyesinin altındaki gram altın yatırımcısına yılın aslında son fırsatlarını veriyor olabilir" ifadelerini kullandı.

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"SON BİR FIRSAT VERDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Devamında Memiş "Trump diğer başkanlık döneminde olduğu gibi çok kolay değil. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Geçen başkanlığındaki söylemleri, sürekli güçlü bir dolar istiyor, işte kripto para piyasasını desteklemeye devam ediyor. Bence Kasım ayının sonuna kadar yaşanan bu teknik olarak düzeltmeler, kar satışları, aşağı yönlü hareketler, bence son bir fırsat verdiğini söyleyebilirim" dedi.

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ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Memiş "Ons altın ve gram altın tarafını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ons altın tarafında 2 bin 500 - 2 bin 600 dolar aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz bu ay sonuna kadar. Gram altın tarafında da 2 bin 950 - 3 bin TL aralığını kısa vadede takip ediyoruz. İşte bu bant aralıkları önemli. Bu bant aralıkları aşağı ya da yukarı yönlü kırılmadıkça bu aralıklarından alım yapılmasını önemsiyoruz. Yılın son fırsatları diyebilirim" şeklinde konuştu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.836,60
2.837,00
% 0.09
23:59
Ons Altın / TL
88.198,01
88.270,88
% 0.09
23:59
Ons Altın / USD
2.562,19
2.562,55
% -0.21
23:59
Çeyrek Altın
4.538,57
4.638,50
% 0.09
23:59
Yarım Altın
9.048,77
9.277,00
% 0.09
23:59
Ziynet Altın
18.154,27
18.497,25
% 0.09
23:59
Cumhuriyet Altını
19.822,00
20.121,00
% 0.03
13:00
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