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SON DAKİKA: Altın fiyatları bayram sonrası ne oldu? Rota yeniden değişti (20 Haziran Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 08:56
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Son dakika haberi... Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyelerine yükselirken gram altın fiyatı da bugün yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatlarında bayram sonrası ilk işlem gününde yaşanan yükseliş sonrası yatırımcılar gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını bugün kaç TL? sorularını araştırıyordu. İşte güncel altın grafiği ile haberin detayları…

SON DAKİKA: Altın fiyatları bayram sonrası ne oldu? Rota yeniden değişti (20 Haziran Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları)

Son dakika: Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki iddiaların etkisiyle Perşembe günü yükselişine devam ederek haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Altındaki yükselişe Avrupa'daki jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlik de destek verdi. Ons altın bu sabah 2.342 doların üzerine yükseldi.

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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'den gelen makro veriler enflasyonist baskıların azaldığına ve ekonominin yavaşladığına işaret ederken, bu durum Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimine gideceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Buna ek olarak, Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve yenilenen siyasi belirsizlikler de altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Bu arada, Fed geçen hafta daha şahin bir duruş benimsedi ve politika yapıcılar 2024'te bir faiz indirimi lehinde tartışmayı sürdürüyor. Ayrıca ABD Hazine tahvil getirilerindeki olumlu yükseliş, ABD Doları (USD) talebinin canlanmasına yardımcı oluyor. Bu durum ise altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

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GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise bayram sonrası piyasalar yeniden açılıyor. Bu sabah 24 ayargram altın fiyatı 2.602 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.128 liraya çıkarken, Cumhuriyet altını da 16.797 liradan ekranlara yansıyor.


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