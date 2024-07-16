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SON DAKİKA: Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş "Bu hafta tuzaklar var" diyerek uyardı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 10:09
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Son dakika haberi: Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları da hareketlendi. Altın yatırımcıları fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. 16 Temmuz 2024 gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş "Bu hafta tuzaklar var" diyerek uyardı!

SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken; ons altın ve gram altın tüm zamanların rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Altın fiyatlarında rekor seyri sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın yatırımcılarını "Bu hafta tuzaklar var" diyerek uyardı.

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"AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN TARAFINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ"

Memiş Youtube kanalında, "Ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler yıl boyunca devam edecek. Bu hafta ons altın tarafında teknik olarak kar satışı gelmesi gerekiyor. Takip ettiğimiz bant aralığı 2350-2450 dolar aralığı. 2400 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdüyor ancak aşağıda tekrar kar satışı gelmesi halinde teknik olarak 2380-2360 dolar aralığı kademeli olarak aşağıda test edilmesi lazım. Ağustos ayında ons altın tarafında yeni rekorlar göreceğiz. Temmuz ayında bu kadar agresif yükselişler yeter, biraz dinlenmesi lazım." dedi.

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"JEOPOLİTİK GERİLİMLER HEP HAFTA SONUNA TEKABÜL EDİYOR, DİKKAT ETMEK LAZIM"

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı geldi, dananın kuyruğu koptu uyarılarım vardı. Haziran ayında hazılrık yapan arkadaşlarımız da iyi bir karar verdiğini bize göstermiş oldu. Gram altın TL fiyatı fiziki altın tarafında 2563-2573 lira seviyesinde. Temmuz ayının ilk yarısında yeni rekorlar test etti. Temmuz ayı itibarıyla rekorlara hazır olun.

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Gram altın yatırımcıları bundan sonra ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altında aşağı yönlü hareketlerde gram altın alınabilir. Jeopolitik gerilimler hep hafta sonuna tekabül ediyor. Hafta sonlarına dikkat etmek lazım, boşta girmemek lazım."

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Memiş, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından piyasalara dair de Haber Global'e konuştu. Memiş, "Piyasalarda bu hafta tuzaklar var. Döviz, altın ve özellikle kripto piyasası çok dikkatli olmalı. Sert düşüşler yaşanabilir" uyarısında bulundu.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugünkü işlemlerde 2585 liraya kadar çıkarak, 2589 liralık rekoruna yaklaştı.

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-Çeyrek altın satış fiyatı: 4.233,00 TL

  • Yarım altın satış fiyatı: 8.459,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 16.741,63 TL
    -Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.865,00 TL
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