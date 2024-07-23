FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. SON DAKİKA: Düşüş eğilimindeydi ama o karar her şeyi değiştirdi! Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, "Yeni zirveler bekliyoruz"

SON DAKİKA: Düşüş eğilimindeydi ama o karar her şeyi değiştirdi! Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, "Yeni zirveler bekliyoruz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düşüş eğiliminde hareket eden altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararının ardından değişti. Altın fiyatalarında ibre yeniden yukarı yönlü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gram altın çeyrek altın 23 Temmuz Salı ne kadar oldu?

SON DAKİKA: Düşüş eğilimindeydi ama o karar her şeyi değiştirdi! Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, "Yeni zirveler bekliyoruz"

Son dakika: Altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki hareketliliği takip etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından piyasalarda değişimler yaşandı.Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Biden’ın adaylıktan çekilmesinin küresel piyasalarda beklenen etkiyi ortaya çıkarmadığını belirtti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

iStock-1358620658 (1)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

iStock-843495746

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

iStock-1358623549

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini analistler, bu durumun emtia ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

iStock-1595886906

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

iStock-459260197

"YENİ ZİRVELER BEKLİYORUZ"

TGRT Haber'e konuşan Memiş 2 haftalık yatay seyrin olabileceğini söyledi. Yatırımcıya altın konusunda tavsiyelerde bulunan Memiş şunları söyledi:

"Gram altında 2 bin 600 TL altına düştü. Şu anda 2 bin 570 ile 2 bin 590 aralığında. Gram altın 3 işlem gününde 100 TL'lik değer kaybıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta yatay süreç devam edecektir. Dışarıda hava durumu puslu. Orta Doğu ve ABD seçimlerini takip ediyoruz. 1-2 hafta dinlenme olabilir ama Ağustos ayı itibariyle yeni zirveler bekliyoruz. Altının gram fiyatında yılın ikinci yarısındaki yükseliş trendi devam edebilir. Yıl sonu gram altın tahminim; 3 bin ile 3 bin 500 TL arası. Altın alımı için arayanlar için 2 bin 600 TL'nin altındaki her fiyat alım için doğru olabilir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Sakın o linklere tıklamayın! Para iadesi almak isterken bütün bilgileriniz çalınabilir!Sakın o linklere tıklamayın! Para iadesi almak isterken bütün bilgileriniz çalınabilir!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Joe Biden altın fiyatları İslam Memiş son dakika
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.