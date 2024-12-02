"Sürpriz dalgalanmalar mümkün" dedi! Altın direnmeye çalışacak ama... Bir aşağı bir yukarı derken 2025'i işaret etti

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altına olan rağbeti ve faiz indirimi sürecine girmesi ile beraber sarı metal rekor üstüne rekor kırmıştı. Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesi ardından son dönemin en sert düşüşünü yaşayan kıymetli maden, Rusya-Ukrayna geriliminin artması ile beraber yukarı yönlü tırmanışa geçti.

ABD'de gümrük duvarı söylemleri nedeniyle enflasyonun yüksek kalacağı düşüncesi ile beraber Fed'in faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik kaygılar altının yukarı yönlğ hareket etmesini zorluyor.

ALTIN İÇİN 2025 YILINI İŞARET ETTİ!

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Baydar, ons altının 2 bin 627 seviyelerini gördükten sonra aşağı yönlü orta vade sinyalleri üretmeye başlayacağını kaydederek, "Grafikler güvenli bir trend sinyali vermediğinden orta vade sürpriz dalgalanmalar mümkün görünüyor. Şimdilik zayıflayan görüntü nedeniyle yükseliş için pek de kısa vadede olumlu bir şey söylemek teknik anlamda zor. Belki 2025 yılında daha güçlü bir grafik görebiliriz. 2024 yılının kalan günlerinde aşağı yönlü baskı ile yatay seyirde dalgalanma daha büyük bir olasılık gibi görünmektedir. 2535-2714 dolar bandında dalgalanma yaşanabilir" sözlerini kullandı.

GRAM ALTINDA BASKI VAR

Gram altın grafiğinin ons altına benzediğini belirten Baydar, "2 bin 912 lira civarında birkaç gün oyalanması orta vade aşağı sinyallerinin gelmesi için yeterli olacaktır. Gram altında şimdilik aşağı baskı olduğunu, yatay seyirde düşmemek için direnmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Ancak aşağı sinyalleri geldiğinde 2 bin 817 lira seviyeleri yeni hedef olabilir" şeklinde konuştu.

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Dolar ve Euro için de konuşan Baydar, sağlıksız bir yatay trendin olduğunu belirterek, yabancı para girişinin yükselişleri engellediğini vurguladı. Baydar, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Önümüzdeki günlerde parite hareketleriyle dolar sepet bazında değer kazanırsa 35 TL seviyeleri mümkün. Aksi halde düşüşü kamu alımlarının engellediğini unutmamak lazım. Kaldı ki sıcak para girişi dövizde yükselişten hoşlanmaz. Çünkü böyle durumlarda yatırımcılar dolar bazında kaybeder. Yıl sonu 34.80 TL civarında bir kapanış görebiliriz diye düşünüyorum.”