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'Tam o noktadayız' Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 4400 TL'nin üstünde 'Artış'ı işaret etti

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçmesiyle piyasayı hareketlendirdi. Dünkü rekorların ardından bugün de gram altın 4400 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, artış devam edecek mi? Altın fiyatlarında düşüş görülür mü? Piyasa uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarına ve küresel ekonomiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte gram altında son durum ve altın tahminleri...

'Tam o noktadayız' Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 4400 TL'nin üstünde 'Artış'ı işaret etti
Hande Dağ

Gram altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın dün rekor kırınca gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Bugün de 4400'lü seviyelerde seyreden altında yönün ne olacağı merak ediliyor. Peki, küresel anlamda altının önünde hangi belirsizlikler var? Altın bu belirsizliklerden nasıl etkilenecek? İşte uzman ismin altın yorumları...

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 411 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 altında 4 bin 400 lira seviyesinde bulunuyordu.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 2

Gram altın saat 14.28 itibarıyla 4403 TL civarında seyrediyor.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 3

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın saat 14.43 itibarıyla 3389 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 4

"KAPALIÇARŞI HAREKETLENDİ"

Habertürk muhabiri Elif Yavuz, "Piyasalar oldukça hareketli. Bunun akabinde Kapalıçarşı da hareketlenmiş durumda. Kapalıçarşı'da bildiğiniz üzere ayaklı borsa vardır. Ayaklı borsada sesler hayli yüksek çıkmaya başladı. Aslında gramı da oldukça yükseldi" dedi.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 5

"ALTIN YÜKSELİRKEN TALEP GELİR, İŞTE TAM DA O NOKTADAYIZ"

Habertürk yayınında piyasa uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Bir aydır aslında daha stabil bir altın görmüştük. Özellikle ons altında 3360 dolarla 3300 dolar arasında gezilen, gram altında 4300 ile 4350 arasında gezinen bir gram altın vardı. Ama dün itibarıyla hem gram altında yeni rekor geldi hem de ons altında son bir ayın en yüksek seviyelerini gördük. Tabii hal böyle olunca genelde şöyle olur Kapalıçarşı'da... Altın düşerken altına talep olduğunu görmeyiz, altın yükselirken talep gelir. İşte tam da o noktadayız. Dün altın yükselince, bugün de gram altın rekor seviyelere yakın gerçekleşince altına olan talep gelmeye başladı ve sesler yükseldi tabii ki.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 6

"DÜNDEN BERİ ALTINI YÜKSELME NEDENLERİNDEN BİR TANESİ..."

Devam eder mi? Ons altın cephesinde birçok neden var. Artık 1 Ağustos itibarıyla Amerika ve diğer ülkelerin tarife savaşlarını takip ediyoruz. Özellikle Avrupa ve Amerika arasındaki o yüzde 30'luk oran inecek mi inmeyecek mi? En önemli başlıklardan bir tanesi bu. Yine bu hafta bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Muhtemelen 250 baz puanla 350 baz puan arasında bir faiz indirimi beklentisi var. Avrupa'dan faiz kararını takip edeceğiz. Yüzde 2'de sabit kalacak. Bir de bugün Powell'ın 3.30'da konuşması var. Son zamanlarda Fed Başkanı Powell'a çok ciddi anlamda bir baskı var biliyorsunuz faiz indirimi noktasında, Trump hatta dava edebilir noktasına da geldi. Powell istifa edecek mi etmeyecek mi? Aslında yatırımcı bir noktada da bu riski de fiyatlıyor. Yani altının yükselme nedenlerinden bir tanesi dünden beri bunu da söyleyebiliriz.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 7

Haftaya Fed'in toplantısı var. Faiz indirimi gelecek, gelmeyecek ama yılın genelinde kaç faiz indirimi gelebilir, gelir mi? Bu söylemleri, bunları takip edeceğiz açıkçası.

O yüzden altın sıcak. Hem belirsizlikler hem faiz indirimleri global merkez bankalarından ve bizim merkez bankamızdan gelen faiz indirimleri bu noktada altın fiyatlarını hem içeride hem dışarıda etkiliyor diyebiliriz.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 8

ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Muhtemelen devam edecek. Çünkü belirsizliğin her olduğu ortamda... Dün Japonya'da da seçimler vardı. Japon Trump dedikleri bir lider aşırı sağdan bir lider kazandı. Orada da küreselleşmenin sonuna geliyoruz, Japonya ekonomisinde de. İşte bunların hepsi belirsizliği işaret ediyor. Daha jeopolitik riski hiç konuşmadık bile. Bir yandan Ortadoğu'daki ve Rusya Ukrayna'daki süreci takip ediyoruz. O yüzden altın bundan sonraki süreçte zaman zaman portföylerde miktarı azalabilir, zaman zaman artabilir ama tamamen yok olmaz. O zaman zaman azaldığı dönemlerde de fiyatta düşüşler görürüz. Ama bunu merkez bankaları da destekliyor. Çin ciddi anlamda alımlar yapıyor. Avrupa'da Polonya ciddi anlamda alımlar yapıyor. Yani bireysel yatırımcılar altın talebini azaltırken bir noktada merkez bankalarının o talebi karşıladığını görüyoruz. Zaten o yüzden ons fiyatı düşmüyor, altın fiyatı düşmüyor son zamanlarda.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 9

İran ve İsrail'deki o misilleme sürecini biz bir yıl önce yaşamıştık. Piyasa buna alışkındı. Belki de çok ciddi anlamda zaten bir savaş söz konusu olmayacağı için altında fiyatlamaları görmedik. Ya da piyasa zaten doymuştu. Yılın başından bu yana yüzde 30 dolar karşısında değer kazanan bir enstrümandan bahsediyoruz.Son dönemde artık 1 Ağustos'a çok az kaldı. Özellikle tarife savaşlarında evet birçok mal bu ithalat vergilerine tabiyken biraz değerli metallere de geldi. İşte alüminyuma, çinkoya, son zamanda bakıra yüzde 50 tarife vergisi geldi. Yani ithalat vergisi geldi. Bunların hepsi aslında altını, gümüşü, platini son zamanlarda değer kazandırdı.

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 10

HAREKETLİLİK NE KADAR SÜRER?

Bu hareketlilik daha devam edecek. Tabii ki bir şey sonsuza kadar yükselmez. Zaman zaman durulmalar görebiliriz. Özellikle Eylül sonrasında daha kripto gibi, daha hisse senetleri gibi riskli varlıkların değer kazandığı bir dönem yaşayabiliriz yılın sonuna kadar. Bu da emtianın biraz durulmasını sağlayabilir ama emtiayı ve değerli metalleri konuşmaya devam edeceğiz"

Tam o noktadayız Kapalıçarşı da hareketlilik! Gram altın 4400 TL nin üstünde Artış ı işaret etti 11

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.416,19
4.416,68
% 0.12
15:22
Ons Altın / TL
137.413,09
137.438,99
% 0.16
15:37
Ons Altın / USD
3.399,32
3.399,70
% 0.06
15:37
Çeyrek Altın
7.065,90
7.221,27
% 0.12
15:22
Yarım Altın
14.087,18
14.442,08
% 0.12
15:22
Ziynet Altın
28.262,68
28.795,82
% 0.12
15:22
Cumhuriyet Altını
29.196,00
29.637,00
% 0.5
15:19
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