Tonlarca altın yer değiştiriyor: 'Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz'

Hollanda Merkez Bankası'nın altın rezervlerini Londra'ya getirmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Mart ve Ağustos ayları arasında New York ve Ottawa’dan Londra’ya taşınan yaklaşık 86 ton altın ile birlikte İngiltere’nin başkenti, Hollanda'nın toplam altın rezervlerinin en büyük bölümüne ev sahipliği yapan merkez haline geldi.

"HİÇBİR ZAMAN KULLANMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIMIZI UMUYORUZ ANCAK..."

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen'in, rezervlerin yeniden konumlandırılması süreciyle altının ticarete konu edilebilirliğini ve likiditesini artırdıklarını belirttiği aktarıldı. Sleijpen'in, "Bu rezervleri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz; ancak dayanıklılığımızı ve krize hazırlık seviyemizi güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bankanın, artan jeopolitik belirsizlikler karşısında kriz yönetim kapasitesini artırmayı hedeflediği ve Londra hamlesiyle olası bir kriz anında rezervlerin çok daha hızlı ve etkin şekilde devredilebilmesini ya da teminat olarak kullanılabilmesini amaçladığı kaydedildi.

LONDRA PİYASASININ LİKİDİTE AVANTAJI VE AVRUPA'DAKİ ALTIN TRENDİ

Hollanda rezervlerinin taşındığı İngiltere Merkez Bankası (BoE) kasalarının, diğer parasal kurumlar ve ticari sağlayıcılar adına 780 milyar dolardan fazla değere sahip altın külçesini barındırdığı vurgulandı. Dünyanın en likit altın piyasası konumundaki Londra'nın, merkez bankalarının rezervlerini hızla satmasına, yeni alımlar yapmasına veya dolar likiditesi temin etmek için altını teminat gösterip ödünç vermesine imkân tanıdığı aktarıldı.

Hollanda'nın söz konusu stratejik adımının Fransa Merkez Bankası'nın geçen aylarda ABD'de bulunan altın rezervlerini satıp Paris'e taşımasından kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dolayısıyla, Avrupalı merkez bankalarının altın rezervlerini yeniden yapılandırma trendini pekiştirdiği belirtildi.