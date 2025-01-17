Trump öncesi altın ivmesini yukarıya çevirdi! Uzman isim yatırımcıya seslenerek 'Uzun vadeli düşünmeli' deyip rakam verdi

Altın yeni zirvesini test ediyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Trump'ın seçilmesi, Fed'den beklenen faiz indirimleri derken altın yukarı ivmesini sürdürüyor. Altındaki gelişmeleri yakından takip eden sarı maden yatırımcısı ise altının ne kadar olacağını merak ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yükselişinin gerekçesini şu cümlelerle anlattı:



“Bu hafta ABD’de çekirdek enflasyonun beklenti altında kalması da FED’in gelecekte faiz indirimi sürecini destekliyor. Merkez bankalarının alımlarının devam ettiğini de dikkate alırsak, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğu söylenebilir”

PAZARTESİ GÜNÜ TRUMP DÖNEMİ BAŞLIYOR

20 Ocak Pazartesi günü ABD'de Donald Trump döneminin başlayacağını hatırlatan Yıldırımtürk, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin korunduğunu belirterek, "Petrol fiyatlarındaki son yükseliş de enflasyonist beklentilerle birlikte altını etkiliyor. Dolayısıyla bütün bu denklemde ons altında yılın ilk yarısında 2850 dolara varabilecek yükseliş devam edebilir. 2725-2790 dolar seviyeleri ise daha kısa vadeli dirençler olarak öne çıkıyor. Muhtemel geri çekilmelerde 2620-2650 dolar bandı destek olarak izlenmeli" sözlerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR FİYATLANACAK?

Gram altın için beklentisini de paylaşan Yıldırımtürk, mücevher sektörü için altında bir miktar ithalata izin verildiğini ve iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkının son dönemde 300 dolara kadar gerilediğini kaydederek cümlelerini şu şekilde noktaladı:

"Gram altın fiyatındaki yükseliş, ons altındaki kadar olmayabiliyor. Yatırımcı, altını kısa vadede değil orta ve uzun vadede düşünmeli. Mevcut şartlarda 3100 TL seviyeleri gram altında alım içim uygun olabilir. İlk çeyrekte yükseliş 3350 TL’ye kadar sürebilir”

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünü 2 bin 689 dolar ile 2 bin 725 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2 bin 713 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise 2 bin 711 dolarda seyrediyor.

Gram altın dün 3 bin 63 lira ile 3 bin 104 lira aralığında geçirmişti ve günü 3 bin 90 liradan tamamlamıştı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 100 lirada bulundu.