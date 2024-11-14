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Trump sonrası altının tahtı sarsıldı! Son ayların en hızlı düşüşünü yaşıyor! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: 'kalıcı değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 08:08
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Altın her gün yeni bir rekorlar güne başlarken Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması sonrası tahtı sarsılmaya başladı. Son iki haftadır düşüş trendinde olan sarı metal 3 bin liralardan 2 bin 800'lere kadar indi. Peki 14 Kasım tarihinde gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Stratejist Selçuk Gönençler sarı metalde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump sonrası altının tahtı sarsıldı! Son ayların en hızlı düşüşünü yaşıyor! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: 'kalıcı değil'

Altın son bir aydır rekor üstüne rekor kırmıştı. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarından faiz indirimi sinyalleri, dünyada yaşanan belirsizlikler nedeniyle hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında her gün yeni bir zirve ile güne başlanmıştı.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinden Donald Trump'ın galip çıkması sonrası rekor üstüne rekor kıran altında düşüş görülmeye başladı. 3 bin lira barajını geçen gram altın son iki haftadır düşüş trendini sürdürürerek 2 bin 800 lira seviyesine kadar geriledi.

Trump'ın savaşı bitireceğim söylemleri ve Trump sonrası kripto para borsasında son iki haftadır görülen rekorlar yatırımcının sarı metali bırakmasında etkili oldu. Güvenli liman altındaki bu düşüş ise uzmanlar tarafından uzun vadeli görülmüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 14 Kasım tarihine 2 bin 820 lira civarında başlarken; çeyrek altın 4 bin 650 liradan başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 2 bin 983 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 868 liradan satışa sunuldu.

ALTIN ALACAKLAR BU HAFTAYI ES GEÇMESİN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV 100 ekranlarında, altındaki bu düşüşün 1 hafta daha devam edebileceğini belirterek, bu haftayı alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar altının düşüşünü fırsat olarak kollayanlar alımlarını yavaş yavaş başlatabilir bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" şeklinde konuştu.

Altındaki yükselişin Aralık ayında tekrar başlayacağını söyleyen Memiş, "Hem savaşlar hem jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaşlara dönüşmesi; beraberinde küresel ekonomiye dair belirsizliğin biraz daha artması, Merkez bankalarının faiz indirimini tekrar sürdürmesi gibi etkenler altın fiyatlarını yine pozitif yönde desteklemesini bekliyoruz" dedi.

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"ALTIN KAOSLA BESLENİR"

A Para ekranlarına konuşan Stratejist Selçuk Gönençler ise ons altın ve gram altında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Gönençler Trump'ın 'Kuzey'i bitireceğim' söylemlerini hatırlatarak şu cümleleri kurdu:

"Altın kanla beslenir, kaosla beslenir. 2 bin 580 dolar ve 2 bin 535 dolar bölgesine doğru oluşabilecek geri çekilmelerinin maliyet yapmayan yatırımcılar için makul bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bu bölge üstünde kaldıkça 2 bin 660 dolara doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Trend disiplini 2 bin 660 doları geçiline kadar başlamaz"

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Gram altın için ise Gönençler, 89 günlük hareketliliğinin şu anda düzeltme ve fırsat olduğunu belirterek, "Altının onsunun 3 bin 100 küsür derden beri yaptığı bu düşüş hareketinin şahsi fikrim 2 bin 800 ve 2 bin 790 bölgesine iner diye bir iddia koymuyorum; ancak bu bölgenin üstünde kalarak yeniden 2 bin 935 ve 3 bin 150'lere doğru yeni bir atraksiyon girmesini beklerim. Burada yaklaşık 7-8 gündür yaptığımız bu düzeltme bitti yukarı yönlü iştahlı bir e gram dönüşü başladı diyebilmemiz için 2 bin 985'in geçilmesi lazım. 2 bin 985 geçilen kadar 2 bin 985 2 bin 790 bölgesi bence makul bir yatırım bölgesi olabilir"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.824,38
2.824,81
% -0.65
08:54
Ons Altın / TL
87.830,66
87.876,25
% -0.61
09:09
Ons Altın / USD
2.557,69
2.558,08
% -0.62
09:09
Çeyrek Altın
4.519,00
4.618,56
% -0.65
08:54
Yarım Altın
9.009,76
9.237,12
% -0.65
08:54
Ziynet Altın
18.075,86
18.417,45
% -0.65
08:54
Cumhuriyet Altını
19.970,00
20.272,00
% -0.09
17:01
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